تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم لوحة مفاتيح جهاز Mi Pad 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم حافظة لوحة المفاتيح التي تقدم من شاومي قريباً لجهاز Mi Pad 5 اللوحي.

تستعد شركة شاومي للإعلان قريباً عن جهازها اللوحي Mi Pad 5، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات ملحق لوحة المفاتيح الذي يقدم من العملاق الصيني لهذا الإصدار مع قلم stylus.

ولقد كُشِف عن صور حافظة لوحة المفاتيح في تسريبات رصدت في قاعدة بيانات CNIPA، حيث تستعرض الصور تصميم لوحة المفاتيح المميزة بموقع مخصص لتثبيت قلم Mi Pad 5، كما يتضمن الجزء العلوي للحافظة فتحة بتصميم مربع للكاميرة الخلفية.

أيضاً لا تتضمن حافظة لوحة المفاتيح لوحة تتبع، كما تتميز بتصميم تصل فيه المفاتيح إلى الحواف، وتتضمن الحافظة مسند لتثبيت الجهاز اللوحي لوضعية جهاز الحاسب.

يذكر أن التسريبات السابقة قد إستعرضت بعض من مواصفات جهاز Mi Pad 5 اللوحي، حيث تدعم شاومي الجهاز بقدرة بطارية 8520 mAh، كما يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ورقاقة معالج Snapdragon 870.

أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن شاومي تخطط أيضاً لإطلاق إصدار Mi Pad Pro الذي يأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة التي تتميز بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يضم رقاقة معالج Dimensity 1200.

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