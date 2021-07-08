تكنولوجيا: vivo تقدم هاتف vivo S10 Pro في 15 من يوليو بمستشعر 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo مؤتمرها القادم في 15 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف vivo S10 Pro الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كانت شركة vivo قد قدمت سلسلة هواتف S9 خلال شهر مارس الماضي، واليوم أكدت الشركة رسمياً على خططها لإطلاق سلسلة vivo S10 في منتصف شهر يوليو.

لم تؤكد vivo على إطلاق سلسلة vivo S10 كاملة في 15 من يوليو، إلا أن الإعلانات التشويقية التي نشرت على Weibo كشفت عن تصميم هاتف vivo S10 Pro بشكل خاص.

وتكشف الصور عن هاتف vivo S10 Pro الذي يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، بينما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما يظهر هاتف vivo S10 Pro في الإعلانات التشويقية بتصميم مسطح لإطارات الهاتف، أيضاً تضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المزدوجة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف vivo S10 يأتي بمعالج Dimensity 1100، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين في UFS 3.1، ويدعم تقنية NFC.

أيضاً يأتي الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة إفتراضية إضافية 3 جيجا بايت رام، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة إضافية إفتراضية 4 جيجا بايت رام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة vivo S10 في الحدث الرسمي المرتقب.

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