تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول كاميرة Galaxy Z Fold 3 بتصميم أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج المرتقب من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3، وفي أحدث التسريبات جاءت تفاصيل أكثر حول كاميرة السيلفي في الشاشة المميزة بتصميم أسفل الشاشة.

تستعد شركة سامسونج للدخول إلى منافسة تصميم الكاميرة أسفل الشاشة، حيث تقدم التقنية للمرة الأولى في هاتف Galaxy Z Fold 3.

ولقد قدمت ZTE للأسواق بالفعل في هاتف Axon 20 5G، كما بدأت العملاق الصيني في العمل على تطوير الجيل الثاني من التقنية ليقدم للأسواق قريباً في هاتف Axon 30 5G.

من جانب أخر تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية لتطوير تصميم الكاميرة أسفل الشاشة لتأتي بتصميم محجوب في الشاشة مع أفضل معايير في جودة التصوير، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن هاتف Galaxy Z Fold 3 لن يأتي بتصميم محجوب بشكل كامل للكاميرة في الشاشة، حيث تظهر الشاشة بتصميم دائري أسفل الشاشة.

وتختلف تقتية سامسونج للكاميرة أسفل الشاشة عما قدمت ZTE، وهو ما أكدت عليه تسريبات جديدة نشرت عبر Ice universe، ففي الوقت الذي تميزت به كاميرة ZTE بتصميم مربع أسفل الشاشة، تقدم سامسونج الكاميرة بتصميم دائري.

ولقد أوضحت التسريبات تفاصيل أكثر حول كاميرات Galaxy Z Fold 3، حيث لا تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية للهاتف عدسات periscope، لذا ستقتصر الإعدادات على عدسات telephoto، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة على غرار هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus.

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