شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أبل.. جوجل تواجه دعاوى قضائية بسبب التطبيقات فى 36 ولاية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف العشرات من الولايات شركة جوجل فى هجوم قانونى متصاعد على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ أنه هذه المرة، رفع المدعون العامون لـ 36 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية تستهدف متجر Google Play، حيث يقوم المستهلكون بتنزيل التطبيقات المصممة لبرنامج أندرويد الذى يشغل معظم الهواتف الذكية فى العالم.

وتمثل الشكوى المكونة من 144 صفحة فى محكمة اتحادية بشمال كاليفورنيا رابع دعوى قضائية رئيسية لمكافحة الاحتكار مرفوعة ضد جوجل من قبل الوكالات الحكومية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي، كما تأتى الدعوى أيضًا على خلفية القوانين المقترحة فى الكونجرس المصممة إما لتفكيك أو تقويض السلطة التى جمعتها جوجل وأبل وفيس بوك وأمازون.

وتعكس الكثير من الدعاوى القضائية الأخيرة مزاعم مماثلة قدمتها شركة Epic Games لصناعة الألعاب المحمولة ضد كل من جوجل وأبل، التى تدير متجر تطبيقات منفصلًا حصريًا لأجهزة iPhone، فى القضايا المرفوعة فى أغسطس الماضي.

وتمامًا كما فعلت Epic، تركز الدعوى القضائية التى رفعتها الولايات بشكل أساسى على التحكم الذى تمارسه جوجل فى متجر التطبيقات الخاص بها حتى تتمكن من جمع عمولات تصل إلى 30% على المعاملات الرقمية داخل التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية التى تعمل على أندرويد، وتمثل هذه الأجهزة أكثر من 80% من سوق الهواتف الذكية فى جميع أنحاء العالم.

لكن الدعوى المرفوعة تزعم أن ادعاءات جوجل بأن برنامج أندرويد الخاص بها هو نظام تشغيل مفتوح يسمح للمستهلكين بمزيد من الخيارات هو خدعة، وتدعى الشكوى أن جوجل قد استخدمت أساليب مختلفة وأقامت حواجز مانعة للمنافسة لضمان توزيعها لأكثر من 90٪ من التطبيقات على أجهزة أندرويد - وهى حصة فى السوق يرى المدعى العام أنها تمثل احتكارًا غير قانوني، وعلاوة على ذلك، تزعم الدعوى القضائية أن جوجل كانت تسيء استخدام هذه القوة لجنى أرباح بمليارات الدولارات على حساب المستهلكين الذين ينتهى بهم الأمر بدفع أسعار أعلى لدعم العمولات، وصناع التطبيقات الذين لديهم أموال أقل وحافز أقل للابتكار.