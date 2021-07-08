شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تعرف إذا ما حظرك شخص ما على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كثير من الأحيان عندما نجد بعض الرسائل المزعجة من بعض الأشخاص على واتس آب نقوم بحظر الرقم، وذلك لمنعه من مزيد من إرسال الرسائل، لكن فى نفس الوقت قد يحتاج الشخص لمعرفة ما إذا كان هو الأخر قد تم حظره من قبل شخص ما أم لا.

إلا أن شركة "واتس آب" تقول إنه لا توجد طريقة مضمونة لاكتشاف من قام بحظرك عبر التطبيق، ولكن هناك الكثير من الدلائل التى يمكن أن تمنحك فكرة جيدة، حيث تقول الشركة أن أكبر العلامات هى أنه لم يعد بإمكانك رؤية آخر مشاهدة (last seen) أو الاتصال بالإنترنت (online) فى نافذة الدردشة.

كذلك فلن ترى تحديثات لصورة الملف الشخصى لجهة الاتصال التى قامت بحظرك، وستظهر دائما فى أى رسائل أرسلتها إلى الشخص الذى قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولكن لن تظهر أبدا ثانية علامة تسلم الرسالة (message delivered).

كذلك فلن تمر أى مكالمات تحاول إجراؤها مع جهة الاتصال هذه، حيث قالت الشركة :"إذا رأيت جميع الدلائل السابقة لجهة الاتصال، يعنى هذا أن المستخدم قام بحظرك، ومع ذلك، هناك احتمالات أخرى".

ولحظر جهة اتصال على "آيفون"، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، واختيار محظور، ثم إضافة جديد، وبعد ذلك اختر جهة الاتصال التى تريد حظرها.

أما على نظام "أندرويد"، افتح تطبيق "واتس آب" ثم انقر فوق المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط) ثم الإعدادات، ثم انتقل إلى الحساب، وبعد ذلك الخصوصية، واختر "جهات الاتصال المحظورة"، وانقر فوق علامة إضافة جهة اتصال، ثم اختر الشخص الذى تريد حظره.