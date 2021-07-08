شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن صاروخ الفضاء العملاق قبل أول رحلة مدارية له (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، عن صاروخ مركبة الفضاء العملاق 160 قدمًا، وهو أكبر من تمثال الحرية، والذي سيتم إطلاقه في أول رحلة مدارية له في غضون أسابيع، والمعروف باسم نموذج SN20، والذى سيكون مربوطًا بمعزز Super Heavy الضخم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تطلب مركبة Starship مرحلة التعزيز للوصول إلى المدار والجمع بين الاثنين يصلان إلى ارتفاع ضخم يبلغ 394 قدمًا، وهو أكبر بكثير من تمثال الحرية بقاعدته الكاملة.



صاروخ إيلون ماسك سيتم إطلاق النموذج SN20 للمركبة لمدار أرضي منخفض بمجرد الانتهاء من بناء برج الإطلاق المداري في منشأة SpaceX Boca Chica في تكساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيعمل على هبوط ناعم في المحيط قبالة ساحل هاواي بعد 90 دقيقة في المدار.

رافعة الصاروخ بمجرد وصول المركبة الفضائية إلى المدار، ستعود إلى الأرض وتهبط في خليج المكسيك على بعد حوالي 20 ميلًا من الشاطئ، وتكون جاهزة للطيران مرة أخرى في المستقبل. وسيكون صاروخ Starship القابل لإعادة الاستخدام بالكامل قادرًا على حمل حمولة تزيد عن 220 ألف رطل إلى مدار أرضي منخفض، وحتى إرسال البشر إلى المريخ في المستقبل.



قاعدة إطلاق الصاروخ

وتتكون Starship من Super Heavy والمرحلة العليا معًا، ويتم حاليًا بناء النموذج الأولي Super Heavy Booster BN4 وعند الانتهاء سيتم نقله إلى منصة الإطلاق، حيث يتم حاليًا إنشاء برج إطلاق مداري ضخم.