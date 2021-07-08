الرياض تحتضن أول أكاديمية لـ”آبل” في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اختارت العملاقة الأمريكية شركة “أبل”، العاصمة السعودية، الرياض، مقرا لأكاديميتها المعنية بالمطورين، في خطوة تُقدم عليها الشركة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المرحلة الأولى لتشغيل الأكاديمية ستتركز على المبرمجات والمطورات من النساء، دعما لجهود تمكين المرأة.

وتقوم أبل بتأسيس أكاديميتها بشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والذي تمثله أكاديمية طويق، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

“يسعدنا اليوم بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، أن نعلن إطلاق أول Apple Developer Academy في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تُعد أكبر جامعة نسائية في العالم”، قالت رئيسة الجامعة، د. إيناس العيسى.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأكاديمية طويق، فيصل الخميسي، أن الأكاديمية ستعمل على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات نظام “iOS”.

ولفت إلى أن الأكاديمية ستركز على مسارات هي البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية.

وقال الخميسي “بشراكتنا مع أبل، سنعمل معا وسنسعى جاهدين إلى إيجاد منظومة اقتصادية للأعمال لغرس المهارات التي تعزز الابتكار والتقنية”.

كما أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحه، عن شكره للأكاديمية على اختيارها السعودية لتصبح أول مقر لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وجه شكره للشركاء المحليين.

وتنتشر الفروع الأخرى لأكاديمية أبل في بلدان عدة بما يشمل الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.