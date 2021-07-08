مواصفات هاتف Galaxy S المنتظر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية معلومات تتعلق بشكل ومواصفات هاتف Galaxy S22 Ultra المنتظر من سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسيكون الهيكل محميا من الماء والغبار، وتصميمه يشبه إلى حد ما تصميم هياكل هواتف Galaxy S الخالية، لكن مع بعض التعديلات على شكل الواجهة الخلفية.

من المفترض أن يحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، دقة عدستها الأساسية 108 ميغابيكسل، وليس 200 ميغابيكسل كما أشيع سابقا، وتعتمد على مستشعرات ISOCELL HM3 التي اختبرتها سامسونغ سابقا في هواتفها الرائدة.

أما الشاشة في هذا الهاتف فيتوقع أن تكون من نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، ويمكن الكتابة والرسم عليها كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، والمعالجات فيه ستكون من نوع Exynos 2200 أو Snapdragon 895 وستعمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G.

وكانت بعد مواقع الإنترنت قد أشارت مؤخرا إلى أن هاتف الفئة الجديدة من Galaxy S ربما يجهز بقلم ذكي كما في هواتف NOTE، فضلا عن أنه سيحصل على ذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 12 غيغابايت.