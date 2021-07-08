شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير ناسا: البشر سيجدون حياة فضائية ذكية فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد بيل نيلسون، مدير ناسا ورائد الفضاء السابق، أنه من المحتمل أن يحصل البشر على نوع من العلامات على وجود حياة ذكية خارج حياتنا في الكون، وكشف نيلسون، البالغ من العمر 78 عامًا، أنه من المحتمل أن تكون الحياة موجودة في الكون، مشيرًا إلى عمره واتساعه كأسباب محتملة لوجود حياة ذكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قال نيلسون: "إذا كان لديك كون عمره 13.5 مليار سنة، فإنه كبير جدًا، هل هناك فرصة أخرى لشمس أخرى وكوكب آخر له غلاف جوي مثلنا؟".

وتابع نيلسون: "أود أن أقول نعم، لذلك أعتقد أننا سنحصل على بعض المؤشرات على وجود حياة ذكية هناك". وأضاف أن ناسا كانت تشارك لسنوات في البحث عن الحياة، في إشارة إلى برنامج علم الأحياء الفلكي التابع لناسا.

وتتواجد مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا جنبًا إلى جنب مع مروحية الإبداع الخاصة بها حاليًا على الكوكب الأحمر، بحثًا عن أدلة متحجرة على الحياة كأحد أهداف المهمة.

وكانت تعليقات نيلسون على هذا الموضوع هي المرة الثانية في أقل من أسبوعين التي قال فيها إن البشر قد لا يكونوا وحدهم في الكون.

كما أنه بعد إصدار تقرير البنتاجون حول الظواهر الجوية غير المعروفة الشهر الماضي، قال نيلسون إنه شاهد النسخة السرية من الملاحظات الجوية الغامضة، ويعتقد أنه "من الواضح أن هناك شيئًا ما هناك".

وأوضح نيلسون: "لا نعتقد أنه عدو، ولكن عندما يتعلق الأمر بالكون، تذكر أن الكون كبير جدًا، فلدينا برنامج في وكالة ناسا يسمى البحث عن ذكاء خارج الأرض"، مضيفا "ولكن حتى الآن، ليس لدينا أي اتصال من شيء ذكي".