شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توجد حياة فضائية على قمر زحل.. اعرف تفاصيل الاكتشاف والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الباحثون من جامعة أريزونا وجامعة باريس للعلوم وجامعة ليتريس، أنه تندلع أعمدة المياه العملاقة من إنسيلادوس، مما يدل على وجود محيط شاسع يُعتقد أنه محصور بين اللب الصخري للقمر وسطح الجليدي.
واكتشفت كاسيني تركيزًا مرتفعًا نسبيًا لجزيئات معينة، عند الطيران عبر الأعمدة خلال مهمتها التي استمرت 20 عامًا تقريبًا، والتي تكون مرتبطة عادةً بالفتحات الحرارية المائية في قاع محيطات الأرض، وهم ثنائي الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، وكذلك الميثان، كانت كمية الميثان الموجودة في الأعمدة غير متوقعة بشكل خاص.
وسيتطلب البحث عن مثل هذه الميكروبات التي قد تكون وراء تركيزات الميثان، المعروفة باسم الميثانوجينات، في قاع إنسيلادوس، مهمات صعبة للغاية للغطس العميق بالأجهزة، والتى لن تكن متاحة لعدة عقود.