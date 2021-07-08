شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو مليانة.. كيف تزيد من مساحة الذاكرة على هواتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد واحدة من أبرز المشاكل التى تواجه مستخدمى هواتف أيفون هى امتلاء مساحة تخزين الهاتف، لكن عادة ما تكون هناك عدة طرق لإصلاح المشكلة، وفيما يلي نعرض بعض الحيل البسيطة التى من الممكن أن تساعد فى القضاء على هذه المشكلة وحلها كما يلي:

- حذف التطبيقات عديمة الفائدة

قد يبدو هذا واضحًا ولكن قد تفاجأ بكمية التطبيقات غير المفيدة على جهاز أيفون الخاص بك، لذلك يجب تصفح جميع تطبيقاتك واحذف أيًا من التطبيقات التى ربما نسيت تنزيلها أو بعض التطبيقات التى لم تعد تستخدمها أبدًا، فقط اضغط باستمرار على التطبيق واضغط على "x" للحذف.

- تحسين تخزين الصور الخاصة بك

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي الكبار، يمكن أن تستهلك الصور الكثير من مساحة تخزين أيفون، ويمكنك تحسين طريقة تخزينها بالانتقال إلى الإعدادات والنقر على "الصور"، وبعد ذلك، تأكد من تحديد "تحسين تخزين أيفون".

- أوقف التنزيلات التلقائية لتطبيق WhatsApp

يمكن لتطبيق الدردشة الشهير أن يترك لك الكثير من المحتويات غير المرغوب فيها المحفوظة تلقائيًا على هاتفك، وهناك طريقتان لإيقاف هذا على أيفون.

- الأول هو فتح WhatsApp، والنقر على "الإعدادات" ثم "التخزين والبيانات"، ثم انقر فوق "الدردشات" وقم بإيقاف تشغيل مفتاح التبديل المسمى "حفظ فى ألبوم الكاميرا".

- كذلك فيمكنك أيضًا إيقاف التطبيق الذي يقوم بتنزيل الوسائط من الدردشات الفردية، ما عليك سوى الانتقال إلى الدردشة المرغوبة، والنقر فوق عنوانها فى الأعلى وتغيير الإعدادات عبر خيار "حفظ فى Camera Roll".

- امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح

ربما يقوم جهاز أيفون الخاص بك بتخزين الكثير من محفوظات موقع الويب والبيانات التى لم تعد بحاجة إليها، ومن السهل والسريع مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Safari على أيفون، وسيؤدى مسح ذاكرات التخزين المؤقت لـ Safari و Chrome إلى تسجيل خروجك من مواقع الويب الأكثر زيارة، لذا ذكر نفسك بكلمات مرورك قبل البدء فى مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ Safari، افتح الإعدادات ثم اسحب لأسفل إلى "Safari"، ثم انقر للدخول إلى "إعدادات Safari"، وفى إعدادات Safari، قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى "محو السجل وبيانات مواقع الويب"، ضمن قسم الخصوصية والأمان، ثم انقر للتفعيل، انقر مرة أخرى للتأكيد - الأمر بهذه البساطة.