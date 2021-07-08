شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم عدد عملات البيتكوين الموجودة وكم عدد العملات المتبقية لتعدينها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد البيتكوين هى أول عملة افتراضية بالكامل فى العالم - يتم إنشاء عملة جديدة عن طريق التعدين، وهى عملية معقدة عبر الإنترنت تستخدم رموز الكمبيوتر، ولكن هل تساءلت يوما عن كم عدد عملات البيتكوين الموجودة فى العالم وكم عدد العملات المتبقية؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

كم عدد عملات البيتكوين الموجودة؟

يوجد حاليًا 18،749،318.75 عملة بيتكوين فى الوجود، ويتغير الرقم كل 10 دقائق تقريبًا حيث يتم تعدين كتل جديدة.

كم عدد عملات البيتكوين المتبقية للتعدين؟

يوجد حاليًا 2،250،681.3 عملة بيتكوين متبقية ليتم تعدينها، حيث يعد تعدين العملات المشفرة عملية معقدة وتستهلك الكثير من الطاقة، وتتطلب الكثير من طاقة الكمبيوتر، ويتضمن التعدين استخدام جهاز كمبيوتر لحل مشكلة رياضية بحل مكون من 64 رقمًا لإنشاء عملات معدنية جديدة.

ولكل مشكلة يتم حلها، تتم معالجة كتلة واحدة من عملات البيتكوين، وبالإضافة إلى ذلك، يُكافأ المُعدِّن الذى هو أول من حل المشكلة بيتكوين جديد، ثم يتم بعد ذلك تخزين هذه العملات الجديدة افتراضيًا من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت تسمى blockchain.

كم عدد البيتكوين التى سيتم إنشاؤها؟

الحد الأقصى لمقدار عملات البيتكوين التى يمكن أن توجد على الإطلاق هو 21 مليون، وعلى وجه الدقة، سيتم إنشاء إجمالى 20،999،999،9769 عملة بيتكوين.

كم عدد عملات البيتكوين المفقودة؟

لا يمكن حساب الرقم الدقيق، ومع ذلك، فمن المقدر أن يتم فقد 3- 4 ملايين عملة بيتكوين إلى الأبد.

كم عدد عملات البيتكوين التى يتم تعدينها يوميًا؟

تشير التقديرات إلى أنه يتم تعدين 900 عملة بيتكوين جديدة يوميًا، وفى المتوسط ​​، يتم تعدين 144 كتلة يوميًا ويحتوى كل منها على 6.25 بيتكوين.

متى سيتم تعدين آخر عملة بيتكوين؟

يُعتقد أنه سيتم تعدين آخر عملة بيتكوين فى عام 2140، ولن يتم تداول عملات البيتكوين الجديدة بعد تعدين آخر عملة.

ماذا يحدث عندما يتم تعدين جميع الـ 21 مليون عملات بيتكوين؟

حاليًا، يكسب من يقومون بالتعدين دخلهم من خلال مكافأة الكتلة، وعندما يتم تعدين جميع عملات البيتكوين البالغ عددها 21 مليونًا، فلن تكون هناك مكافأة كبيرة تدفع للمعدنين، وبدلاً من ذلك، سيتم مكافأتهم برسوم المعاملات.