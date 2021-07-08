علوم وتكنولوجيا

الأرصاد : تحسن طفيف في حالة الطقس .. ودرجات الحرارة تصل لـ "35"

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور محمود شاهين،  مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم خلال الأيام الـ 7 المقبلة .

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر" أن هناك تحسن طفيف في حالة الطقس مقارنة بالأسبوع الماضي، لافتا إلى أن  الأجواء الحالية صيفية.

وأوضح أن الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة عالية جدا ، حيث وصلت إلى 38 و 39 في الظل على القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري، لافتا إلى أن خلال هذه الأيام درجات الحرارة تتراوح ما بين 35 و 36 في الظل.

وأشار "شاهين" إلى أن الرطوبة مرتفعة وتصل لـ 80% وأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن خلال الـ 7 أيام القادمين ستكون الأجواء متشابهة تماما و لا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة مثل الأيام الماضية، ناصحا  المواطنين بتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية  أو مغلقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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