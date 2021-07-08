شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. مقارنة بين هاتفى iPhone XR وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل خلال العام الماضى 4 هواتف جديدة وهى iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max، ودعمت الشركة الأمريكية كل هاتف بمجموعة من المزايا والمواصفات، لذا فيما يلى نعقد مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone XR .
الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: OLED.
دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.
المعالج: A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB .
نظام التشغيل:iOS (14.x) .
البطارية:2815 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.
الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .
الوزن: 189 جرام.
الشاشة: 6.1 بوصة.
نوع الشاشة: IPS LCD.
دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.
المعالج: A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 64GB.
نظام التشغيل:iOS (14.x).
البطارية: 2942 mAh.
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.
الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.
الوزن:194 جرام.