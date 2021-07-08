تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. مقارنة بين هاتفى iPhone XR وiPhone 12 Pro

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل خلال العام الماضى 4 هواتف جديدة وهى iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max، ودعمت الشركة الأمريكية كل هاتف بمجموعة من المزايا والمواصفات، لذا فيما يلى نعقد مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone XR .

iPhone 12 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.