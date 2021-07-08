علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. مقارنة بين هاتفى iPhone XR وiPhone 12 Pro

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. مقارنة بين هاتفى iPhone XR وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل خلال  العام الماضى 4 هواتف جديدة وهى iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Max، ودعمت الشركة الأمريكية كل هاتف بمجموعة من المزايا والمواصفات، لذا فيما يلى نعقد مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone XR  .       

                                                                                      

iPhone 12 Pro

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: OLED.

 

دقة الشاشة: 2532 × 1170  بيكسل.

 

المعالج: A14 Bionic.

 

 الذاكرة الداخلية: 128GB .

 

نظام التشغيل:iOS (14.x) .

 

البطارية:2815 mAh.

 

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

 

 الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.

 

الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .

 

الوزن: 189 جرام.

 

 

                                                                            

 

هاتف iPhone XR

الشاشة:  6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

 

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

 

المعالج: A12 Bionic.

 

 الذاكرة الداخلية: 64GB.

 

 نظام التشغيل:iOS (14.x).

 

 البطارية: 2942 mAh.

 

 الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

 

 الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

 

 الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

 

 الوزن:194 جرام.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا