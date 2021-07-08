علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نينتندو تكشف عن نسخة جديدة من جهاز الألعاب Switch.. اعرف مميزاته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تكشف عن نسخة جديدة من جهاز الألعاب Switch.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة نينتندو اليابانية عن نموذج جديد من وحدة التحكم فى ألعاب الفيديو Switch مع شاشة مطورة، والذى من المنتظر أن تطلقه فى 8 أكتوبر، وسيكون متاح بسعر 349.99 دولارًا، حسبما قالت الشركة.

1_Nintendo-Switch-OLED-model-Announcement-Trailer-0-36-screenshot

وتهدف ترقية Switch الرئيسية الثانية، والتى تحتوى على شاشةOLED مقاس 7 بوصات، إلى المساعدة فى دفع الطلب إلى موسم التسوق فى نهاية العام، حيث باعت نينتندو 85 مليون وحدة من جهاز Switch الهجين المنزلى / المحمول بسعر 299.99 دولارًا وجهاز Switch Lite المحمول فقط بسعر 199.99 دولارًا، مع تعزيز المبيعات من خلال زيادة الألعاب أثناء جائحة COVID- 19.

 

1_Nintendo-Switch-OLED-model-Announcement-Trailer-0-40-screenshot

وأعرب مراقبو الصناعة عن دهشتهم من أن نينتندو لم تعلن عن ترقية جذرية أكثر للجهاز فى عامه الخامس فى السوق، فيما يقدم الجهاز الجديد صورًا أكثر وضوحًا ولكنه لا يفعل الكثير لسد فجوة الأداء مع المنافسين Sony Group و Microsoft Corp، اللتين أطلقتا وحدات تحكم من الجيل التالى العام الماضي.

1_Nintendo-Switch-OLED-model-Announcement-Trailer-1-46-screenshot

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا