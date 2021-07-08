شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تكشف عن نسخة جديدة من جهاز الألعاب Switch.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة نينتندو اليابانية عن نموذج جديد من وحدة التحكم فى ألعاب الفيديو Switch مع شاشة مطورة، والذى من المنتظر أن تطلقه فى 8 أكتوبر، وسيكون متاح بسعر 349.99 دولارًا، حسبما قالت الشركة.

وتهدف ترقية Switch الرئيسية الثانية، والتى تحتوى على شاشةOLED مقاس 7 بوصات، إلى المساعدة فى دفع الطلب إلى موسم التسوق فى نهاية العام، حيث باعت نينتندو 85 مليون وحدة من جهاز Switch الهجين المنزلى / المحمول بسعر 299.99 دولارًا وجهاز Switch Lite المحمول فقط بسعر 199.99 دولارًا، مع تعزيز المبيعات من خلال زيادة الألعاب أثناء جائحة COVID- 19.

وأعرب مراقبو الصناعة عن دهشتهم من أن نينتندو لم تعلن عن ترقية جذرية أكثر للجهاز فى عامه الخامس فى السوق، فيما يقدم الجهاز الجديد صورًا أكثر وضوحًا ولكنه لا يفعل الكثير لسد فجوة الأداء مع المنافسين Sony Group و Microsoft Corp، اللتين أطلقتا وحدات تحكم من الجيل التالى العام الماضي.