شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقائق بلوتو: كل ما تريد معرفته عن أصغر كواكب المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان بلوتو يعتبر فى يوم من الأيام الكوكب التاسع والأكثر بعدًا عن الشمس ولكنه الآن أكبر كوكب قزم معروف فى النظام الشمسي، ولكن ما هو حجم بلوتو وكم يبعد عن الأرض؟

ما هو حجم بلوتو؟

بلوتو هو تاسع أكبر وعاشر أكبر جسم معروف يدور مباشرة حول الشمس، حيث يبلغ عرض بلوتو حوالى 1400 ميل، وهذا حوالى نصف عرض الولايات المتحدة، أو ثلثى عرض قمر الأرض، كما أن مساحة سطحه هى تقريبا نفس مساحة روسيا.

كم من الوقت يستغرق الوصول إلى بلوتو من الأرض؟

تسافر الكواكب فى النظام الشمسى فى مدارات بيضاوية بحيث تتغير مسافاتها باستمرار، ويبعد بلوتو 4.67 مليار ميل عن الأرض وفى أقرب نقطة لهما يبعدان مسافة 2.66 مليار ميل، وفى 14 يوليو 2015، قامت مركبة الفضاء نيو هورايزونز التابعة لناسا بالتحليق فوق بلوتو، لتصبح المركبة الفضائية الأولى والوحيدة التى تمكنت من القيام بذلك، وكانت قد انطلقت فى 19 يناير 2006، واستغرقت الرحلة تسع سنوات ونصف.

ما مدى برودة الجو على بلوتو؟

بلوتو شديد البرودة لدرجة أنه لا يحافظ على الحياة حيث تتراوح درجة حرارته بين - 228 و - 238 درجة مئوية، حيث أن الكوكب الجليدى هو أحد أبرد الأماكن فى النظام الشمسي، لذا فإن المياه التى تعتبر حيوية للحياة كما نعرفها تشبه الصخور، وفقًا لوكالة ناسا، ومع ذلك، فإن الجزء الداخلى منه أكثر دفئًا ويُعتقد أنه يمكن أن يكون هناك محيط عميق بداخله.

لماذا لم يعد بلوتو كوكبًا؟

فى عام 2006، أعيد تصنيف بلوتو على أنه كوكب قزم، حيث قام الاتحاد الفلكى الدولى (IAU) بتغيير حالة بلوتو لأنه لم يستوف المعايير الثلاثة التى يستخدمها IAU لتحديد كوكب بالحجم الكامل، ويفى بلوتو بالمعيارين اللذين يجب أن يكونا فى مدار حول الشمس وله كتلة كافية لتحمل التوازن الهيدروستاتيكى (شكل دائرى تقريبًا)، كلنه لا يفى بالمعايير الثالثة لأنها "لم تطهر المنطقة المجاورة لها من الأشياء الأخرى".

كم عدد الأقمار التى يمتلكها بلوتو؟

يمتلك بلوتو خمسة أقمار معروفة: شارون، وستيكس، ونيكس، وكيربيروس، وهيدرا، أكبرها هو شارون الذى يبلغ حجمه حوالى نصف حجم بلوتو مما يجعله أكبر قمر صناعى بالنسبة للكوكب الذى يدور حوله فى نظامنا الشمسي، وغالبًا ما يشار إلى بلوتو وشارون على أنهما "كوكب مزدوج"، أما أقمار بلوتو الأربعة الأخرى أصغر بكثير، وعرضها أقل من 100 ميل.