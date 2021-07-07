شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يقتبس ميزة جديدة من تويتر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يضيف فيس بوك قريبًا ميزة "مواضيع" أو Threads تشبه تويتر إلى تطبيقه، حيث تم رصد الميزة مؤخرًا من قبل مستشار وسائل التواصل الاجتماعى مات نافارا، وباستخدام الميزة على فيس بوك، ستتمكن من إضافة منشور آخر إلى أى منشور سابق لإنشاء موضوع، حيث ستكون "جميع المنشورات فى سلسلة رسائل سيكون لها نفس جمهور المشاركة الأولى"، حسب لقطة الشاشة التى شاركتها Navarra.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، يقوم فيس بوك بالفعل باختبار ميزات المواضيع مع "مجموعة صغيرة من الشخصيات العامة"، وأضاف التقرير: "أوضح فيس بوك أن هذه المشاركات المترابطة سيكون لها زر" عرض مشاركة الموضوع "، والذى يتيح للمتابعين التنقل بسهولة لمشاهدة جميع المشاركات فى الموضوع".

ولم يكشف فيس بوك عن أى تفاصيل حول الإطلاق العام لميزة السلاسل، وأيضًا، لا توجد تفاصيل حول ما إذا كان فيس بوك سيوسع الميزة لتشمل المزيد من المستخدمين، وعلى تويتر، تكون المواضيع مفيدة نظرًا لعدد الأحرف المحدود ويحتاج الأشخاص إلى دمج المشاركات لإكمال تغريداتهم.

ومع ذلك، فى فيس بوك، حيث لا توجد قيود على عدد الأحرف، قد تعمل السلاسل بشكل مختلف، "بدلاً من إلهام المنشورات الأطول، يمكن استخدام سلاسل رسائل فيس بوك للتعليق المباشر على حدث مثل عرض الجوائز"، وفقًا لتقرير TechCrunch.