دراسة جديدة.. 40% من المصابين بـ”كورونا” لم يعلموا بها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 45 دقيقة

لا تزال الدراسات حول فيروس كورونا قائمة بعدما عادت وطرقت أبواب البلدان. وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة ماينتس الألمانية، أن أكثر من 40% من إجمالي المصابين بعدوى فيروس كورونا لم يعلموا شيئا عن إصابتهم.

واعتمد الباحثون معدو الدراسة على تحليل حالات العدوى في ماينتس ودائرة ماينتس-بينجن المجاورة.

وبحسب منسق الدراسة التي حملت اسم “جوتنبرغ كوفيد19-“، فإنه مقابل كل 10 أشخاص يعرفون بإصابتهم بالعدوى، يجب احتساب نحو 8 أشخاص آخرين لا يعرفون بإصابتهم، وأشار إلى أن نسبة من لا يعرفون بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا بين الرجال (44.2%) أعلى منها بين النساء (40.6%).

وشارك في الدراسة التي تم إجراؤها في الفترة بين تشرين الأول 2020 حتى نهاية حزيران الماضي، نحو 10,520 شخصا تراوحت أعمارهم بين 25 و88 عاماً في مدينة ماينتس والدائرة المجاورة لها ماينتس-بينجن.