Shoutouts.. ميزة جديدة من تيك توك للدفع مقابل مقاطع الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - أضافت شركة ”تيك توك“ مؤخرا ميزة جديدة تسمى Shoutouts في التطبيق يسمح للمعجبين بالدفع حتى يرسل نجوم المنصة لهم رسالة فيديو مخصصة.

تأتي تلك الخطوة مع تزايد المنافسة على كبار صناع المحتوى، وفي إطار جهود ”تيك توك“ من أجل توفير المزيد من خيارات توليد الإيرادات للحفاظ على نجومها المتميزين من الانتقال نحو منصات أخرى توفر فرصا أكثر ربحا.

ويمكن للمستخدم باستخدام Shoutouts الدفع بعملة المنصة الصينية لجعل صانع المحتوى المفضل يرسل له رسالة مخصصة.

وبعد ذلك، يكون لدى صانع المحتوى ثلاثة أيام إما بالقبول أو الرفض، ومن ثم أسبوع آخر لإنشاء المقطع، الذي يتم إرساله إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدمين.

وأضافت المنصة الصينية عملتها الافتراضية في العام الماضي. وتمكن المستخدمون من شراء هدايا افتراضية يمكن إرسالها إلى صناع المحتوى خلال البث المباشر.

ويمكن للمستخدمين شراء حزم من العملة الافتراضية في التطبيق. ويمكن العثور على العملة في إعدادات الحساب ضمن علامة التبويب الرصيد.

وعلى غرار خدمة Stars من شبكة ”فيسبوك“ ونظيرتها Super Chat من منصة ”يوتيوب“، يمكنك تحويل أموال حقيقية إلى عملة ”تيك توك“ عبر المنصة.

ويمكنك استخدامها لتقديم تبرعات لصناع المحتوى المفضلين من خلال المؤثرات الرقمية والملصقات وعبر Shoutouts الآن.

ويختلف سعر مقاطع الفيديو بحسب رغبة صانع المحتوى، ومن المحتمل أن يدفع بعض الأشخاص كل ما يتطلبه الأمر؛ لكي يشاهدوا نجومهم المفضلين.

ومع ذلك، يبدو أن الخيار ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن. ويمكنك طلب Shoutouts من حسابات معينة في مناطق معينة عبر مقاطعهم مثل تركيا ودبي.

وتمثل هذه طريقة أخرى للمنصة لبناء نظام مالي للنجوم إذا كانوا قادرين على استثمار الشهرة في المحتوى الأطول.

وتعلم المنصة الصينية أنها بحاجة إلى إنشاء المزيد من الخيارات؛ للتأكد من أنها توفر أموالًا لهؤلاء المستخدمين، وعلى هذا النحو، يمكن توقع رؤية المزيد من هذه الخيارات يتم طرحها بمرور الوقت.

وكشفت ”تيك توك“ في وقت سابق، أنها تعمل على توفير القدرة على نشر مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، أي ثلاثة أضعاف الحد الحالي البالغ دقيقة واحدة.