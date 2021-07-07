غوغل تختبر ميزات جديدة في محرك البحث‎‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - تواصل العملاقة الأمريكية شركة غوغل، جهودها لإعادة هيكلة محرك البحث الخاص بها لتسهيل الأمور على مستخدميها، ومع دعم تطبيقات الهاتف المحمول ميزة الوضع المظلم (Dark Mode) منذ فترة طويلة.

وتختبر شركة غوغل في الوقت الحالي عددا من الميزات الجديدة تساعد الذين يجرون عمليات بحث مخصصة على محركها.

وتدرك الشركة الأمريكية أهمية اللجوء إلى الوضع المظلم الذي يناسب مواقف لا تدعم الإضاءة الكافية، حيث لا يؤدي الاطلاع على المحتوى بالوضع الداكن إلى إجهاد العينين، كما أنه يساهم أيضًا في إطالة عمر البطارية.

في هذا السياق، لا تعد غوغل استثناءً، حيث يستخدم وضع Dark Mode المزيد من الحلول البرمجية الشائعة، وتعتقد الشركة أن هناك طريقة للمساهمة في التحسينات الجديدة؛ بهدف جعل الأوضاع الليلية أفضل لدى المستخدمين.

وفقًا للمعلومات الواردة من موقع AndroidHeadlines التقني، يجري بالفعل العمل في أروقة غوغل على وضع Dark Mode الجديد، الذي يتوفر حاليًا لعدد قليل من الحسابات.

ومن خلال الميزة الجديدة، سيتوفر الآن زر جديد في قائمة الإعدادات، سيعرض رمزًا يشبه الشمس، والذي سيتحول عند تشغيل الوضع المظلم إلى شكل القمر.

هذا في الوقت الذي لن تلجأ فيه ”غوغل“ إلى خلفية سوداء تمامًا، لكن الوضع المظلم سيكون ذات تدرج رمادي غامق مع الأحرف البيضاء للنص، كما سيتغير شعار غوغل الكلاسيكي إلى ظلال مميزة، وهي الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأبيض.

في غضون ذلك، يقوم مهندسو برمجيات الشركة بتجربة تغيير موضع بعض الإعدادات في القائمة. على سبيل المثال، سترى الآن رمزًا إضافيًا للوصول إلى الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا بجوار صورة الملف الشخصي.

وبحسب التقرير، سيتمكن المستخدمون من تغيير سبعة إعدادات محددة وفقًا لتفضيلاتهم. بهذه الطريقة، تأمل غوغل في توفير الوقت لمالكي الهواتف الذكية، إلى جانب وضع غوغل المظلم الجديد، تختبر الشركة أيضًا خلفيات مخصصة لمستخدمي الهواتف المحمولة، وقد بدأت بالفعل الاختبارات باستخدام صور الخلفية المخصصة لكل حساب في إصدار الهاتف.

ستسمح لنا الشركة باختيار الصور التي نراها كخلفية لحسابات غوغل من أندرويد. ولن نضطر إلى الانتظار طويلًا قبل أن نتمكن من الوصول إلى الميزات الجديدة.

قد يظل الوضع المظلم الجديد والخلفيات المخصصة قيد الاختبار لفترة من الوقت، لذلك لا نتوقع رؤية أي من هذه التغييرات قريبًا.