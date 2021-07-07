تكنولوجيا فريدة لتهيئة الأجواء أثناء مشاهدة الأفلام

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يوليو - 2021 10:26 مساءً

أصدرت شركة “Illusion” اختراعاً فريداً من نوعه لمحبي الأفلام. وأعلنت الشركة الروسية عن تكنولوجيا فريدة للرائحة الرقمية لتهيئة الأجواء أثناء مشاهدة الأفلام.

ويقول المصممون إن جهازا سموه Aroma لتوليد الرائحة على شكل مكبر صوت بلوتوث، سيسمح بتهيئة الأجواء المناسبة لمشاهد الأفلام حيث تم تزويده بآلية لنشر الرائحة.

ويشير المصممون إلى أنهم قاموا بتحليل مئات الأفلام لتحديد مجموعة من الروائح الأساسية التي تعتبر طبيعية لمعظم المشاهد التي يمكن رؤيتها في الأفلام.

وقال مدير مشروع Aroma إيليا فيناتوف: “نقدم تكنولوجيا الرائحة على غرار تكنولوجيا المقاطع الصوتية، حيث ترافق الروائح مشاهد الأفلام مثل المقاطع الصوتية”.

وذكر أنه بين الروائح التي سيكون من الممكن الإحساس بها أثناء مشاهدة الأفلام، رائحة القهوة والخبز من الفرن.

وسيكون هناك برنامج خاص للأفلام سيرسل إشارات إلى الجهاز ليوزع الرائحة المعنية في اللحظات المناسبة، حيث تخطط الشركة لاستخدام الشبكات العصبونية الاصطناعية لإدارة هذه العملية.