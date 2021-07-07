تكنولوجيا: أحدث صور هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت التسريبات التي نشرت حتى الآن الكثير من التفاصيل حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold3 5G، ومن جديد تأتي أحدث الصور ثلاثية الأبعاد اليوم لتكشف عن نطرة أوضح لتصميم كاميرة السيلفي في الهاتف.

ينطلق حدث samsung unpacked خلال شهر أغسطس المقبل لرفع الستار عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ويعد هاتف Galaxy Z Fold3 محور الحدث القادم، حيث تقدم العملاق الكوري الهاتف بتقنية الكاميرة أسقل الشاشة من بين مجموعة من المميزات الأخرى.

ولقد جاءت الصور ثلاثية الأبعاد اليوم عبر Ice universe لتسلط الضوء بشكل خاص على تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المقدمة في هذا الإصدار، وهو ما أكدت عليه تسريبات جاءت من مصادر داخلية في شركة سامسونج.

أيضاً أشارت التسريبات التي جاءت من سامسونج إلى أن الشركة تستعد لكشف النقاب عن الترقية الجديدة للكاميرة أسفل الشاشة خلال النصف الثاني من هذا العام.

ومن المقرر أن تتميز تقنية سامسونج للكاميرة أسفل الشاشة بنفاذية أعلى للإضاءة مقارنة بالتقنيات المطروحة في الأسواق.

يذكر أن هاتف Galaxy Z Fold3 5G ينطلق رسمياً في حدث سامسونج الذي يعقد في 11 من أغسطس، على أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما تقدم سامسونج الهاتف بألوان الأخضر، والأسود، وأيضاً الأبيض، وتتميز الشاشة الداخلية بحجم 7.55 إنش، بينما تأتي الشاشة الخارجية بحجم 6.23 إنش، وتدعم الشاشتين معدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف قلم S للمرة الأولى في السلسلة، ويأتي بمعايير IP لمقاومة الماء.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

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