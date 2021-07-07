شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مجموعة تضم أكثر من 100 ثقب أسود تدور حول مجرتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء مجموعة من أكثر من 100 ثقب أسود تدور حول مجرة درب التبانة، وكل منها له كتلة تبلغ 20 ضعف كتلة الشمس، وتقع الأجسام النجمية الكثيفة داخل Palomar 5، وهي مجموعة من النجوم عمرها 10 مليارات عام تدور حول مجرة درب التبانة على بعد 80000 سنة ضوئية من الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول خبراء من جامعة برشلونة، إن Palomar 5 يحتوي على ثلاثة أضعاف عدد الثقوب السوداء التي يتوقع وجودها عادةً في عنقود بحجمها.

وقال الفريق، إن العنقود النجمي يحتوي أيضًا على شريط رفيع من النجوم يسحبه العنقود، وقد يكون سبب ذلك هو الثقوب السوداء.

ويعتقد، أن هذه المجموعة المكونة من كتل عملاقة من المادة، والتي لا يستطيع أي شيء الهروب من خلالها، يمكن أن تكون مسؤولة عن الإخلاء الجماعي للنجوم من بالومار 5.

يمتد تيار النجوم هذا نحو الخارج باتجاه مقدمة ومؤخرة المسار المداري للعنقود نفسه، ويمتد حتى 13000 سنة ضوئية.

كان السبب الرئيسي لفحص Palomar 5 هو فهم كيفية تشكل تيارات المد والجزر هذه واستمرارها في العمل.

قال الباحث الرئيسي للورقة مارك جيليس ، من معهد علوم الكون بجامعة برشلونة: "إحدى الأفكار هي أنها مجموعات نجمية ممزقة".

ويتكون حوالي 20% من الكتلة الكلية للعنقود من الثقوب السوداء، كل منها يتكون من انفجارات النجوم مع وصولها إلى نهاية حياتها.

قال الدكتور دينيس إركال، باحث مشارك في الدراسة من جامعة ساري: "لقد ساعدنا هذا العمل على فهم أنه على الرغم من أن مجموعة Palomar 5 الرقيقة لديها أذكى وأطول ذيول من أي مجموعة في مجرة درب التبانة، إلا أنها ليست فريدة من نوعها".

وأضاف إركال، "نعتقد أن العديد من العناقيد المتشابهة التي يسيطر عليها الثقب الأسود قد تفككت بالفعل في مجرة درب التبانة لتشكيل التيارات النجمية الرقيقة المكتشفة مؤخرًا".