شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: برانسون عن سباقه مع جيف بيزوس فى الفضاء: "كلانا نتمنى الخير لبعضنا البعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ادعى السير ريتشارد برانسون، مؤسس Virgin Galactic، أنه لا يوجد أي مسابقة بينه وبين جيف بيزوس على من يصل في رحلة إلى الفضاء أولا، قائلاً "كلانا نتمنى الخير لبعضنا البعض"، في حين أعلن الملياردير أنه سينطلق في رحلة إلى الفضاء قبل جيف بيزوس بتسع أيام، عندما لم يكن هناك غير بيزوس على الساحة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سينضم برانسون إلى خمسة آخرين في رحلة تجريبية إلى حافة الفضاء في 11 يوليو، قبل أسبوع واحد من عيد ميلاده 71، وتسعة أيام قبل صعود بيزوس مع Blue Origin.

وسيطلق الرحلات التجريبية الثلاث التالية المقرر تشغيلها هذا العام، قبل أن تبدأ العمليات التجارية في عام 2022 من Spaceport America في نيو مكسيكو.

فيما نفى الملياردير البريطاني أن يكون هو وبيزوس في مسابقة لمعرفة من سيصعد أولاً، وقال: "أتمنى له وللأشخاص الذين يصعدون معه كل التوفيق"، مضيفًا أنه يتطلع إلى التحدث معه حول رحلته عندما يعود.

وقال برانسون إنه والشركة أمضيا 17 عامًا في محاولة الوصول إلى هذه النقطة، وهو أمر يعني الكثير بالنسبة له، حيث تبدأ العمليات التجارية في عام 2022.

وسيطلق جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أورجن على حافة الفضاء على صاروخ New Shepherd في 20 يوليو، فى الذكرى 52 لأول هبوط على سطح القمر.

وستكون هذه أول رحلة من أصل ثلاث رحلات نهائية مطلوبة لاختبار جميع جوانب تجربة المقصورة والركاب، حيث قال برانسون إنه "متحمس حقًا" عندما انتهت اختبارات السلامة النهائية وسُئل عما إذا كان يريد الذهاب إلى الفضاء.

قال الملياردير البريطاني إن زوجته قد تكون متوترة بشأن الإطلاق، لكنه هو نفسه لم يكن خائفًا.