شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق الوحدة الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء الروسي، عن تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" إلى المحطة الفضائية الدولية، إلى يوم 21 يوليو الجاري، على أن تلتحم بالمحطة يوم 29 منه، ويذكر أنه كان مقررا إطلاق وحدة "ناؤوكا" يوم 15 يوليو الجاري، بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" من مطار بايكونور الفضائي على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 23 منه.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن أن الخبراء اكتشفوا بعض المشكلات التي يجب إصلاحها قبل الإطلاق.

ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه "من المقرر إطلاق الوحدة في 21 يوليو، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية يوم 29 منه".

وكان دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن سابقا أن موعد إطلاق الوحدة سيتم التنسيق بشأنه مع ناسا، لأنها تستعد أيضا لعملية إطلاق،"ومن المهم ألا يتعارض الحدثان مع بعضهما البعض". واتضح أنه في 30 يوليو قررت ناسا إطلاق المركبة الفضائية Starliner غير المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن العمل بإنشاء وحدة "ناؤوكا" بدأ عام 1995 لتكون نسخة احتياطية لوحدة "زريا". ولكن في عام 2004 تقرر تزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة لتصبح وحدة طيران متكاملة، وتطلق إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2007، ولكن لعدم اكتمال العمل تأجل إطلاقها مرة بعد أخرى.

وتحتوي وحدة "ناؤوكا" على مكان لنوم رائد فضاء واحد وتواليت ونظم لتجديد الأكسجين من الماء، واستخراج الماء من البول، وكذلك أماكن لإجراء التجارب، كما أنها مجهزة أيضا بحجرة لها بوابة لإخراج المعدات العلمية إلى خارج المحطة الدولية وذراع التحكم عن بعد.