بنتلي تعلن عن سيارة Flying Spur الهجينة

دبي - يزن راشد - بعد الإعلان عن التحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة بالكامل بحلول عام 2026، بدأت شركة بنتلي بعرض السيارات الحالية التي تشهد تحولًا صديقًا للبيئة.

وبعد سيارة الدفع الرباعي الهجينة Bentayga، تسلط الشركة الضوء الآن على سيارة Flying Spur السيدان الأكثر قوة.

وقدمت معظم الشركات المصنعة للسيارات التزامات بالكهرباء، مع إنتاج فورد وجنرال موتورز ومرسيدس وكيا ونيسان نماذج كهربائية.

وإذا أراد صانعو السيارات مثل بنتلي تحقيق أهدافهم، فإنهم يحتاجون إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية، خاصة إذا كانوا يريدون مواكبة تيسلا، التي تمتلك حاليًا سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

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وتتميز السيارة الهجينة الثانية من بنتلي بمحرك كهربائي ومحرك V6 سعة 2.9 لتر بقوة 410 حصاناً و 550 نيوتن متر من عزم الدوران يصل إلى 5650 دورة في الدقيقة مع شاحن توربيني مزدوج.

ويوفر المحرك الكهربائي، الذي يقع بين ناقل الحركة والمحرك العادي، ما يصل إلى 134 حصان و 400 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 95 حصانًا أكثر من سياراة الدفع الرباعي الهجينة Bentayga.

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ويتناسب وقت تسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة الذي يبلغ 4.1 ثواني والسرعة القصوى البالغة 285 كيلومتر في الساعة مع نموذج Flying Spur V8.

ولتحسين الانبعاثات، يستخدم المحرك الجديد حاقن الوقود وشمعات الاحتراق المتمركزة داخل كل غرفة احتراق من أجل أنماط البخ المثالية.

وتقول بنتلي: إن Flying Spur تحتوي على بطارية 14.1 كيلوواط لتقديم مدى كهربائي بالكامل يبلغ نحو 40 كيلومتر. ويتم شحن بطارية الليثيوم أيون في نحو ساعتين ونصف الساعة.

وبالنظر إلى أن العديد من مراكز المدن تتطلب تحويل السيارات الهجينة إلى وضع السيارة الكهربائية الكامل، فإن هذه الأرقام تكون مهمة.

بنتلي تعلن عن سيارة هجينة

طور بعض صانعي السيارات تقنية يمكنها تحويل السيارات الهجينة بالكامل إلى كهربائية بالكامل في مناطق الانبعاثات المنخفضة.

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وتقول الشركة يمكن للعملاء الاختيار بين ثلاثة أوضاع للقيادة لإدارة استخدام البطارية، بما في ذلك وضع السيارة الكهربائية.

ويسمح هذا الأمر للسيارة بتخزين الطاقة عند الوصول إلى المدينة. ويبلغ مدى السيارة العاملة بالبنزين والكهرباء مجتمعًا أكثر من 700 كيلومتر.

وهناك بعض التفاصيل البصرية التي تفصل النموذج الهجين الإضافي الجديد عن بقية مجموعة Flying Spur.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار Flying Spur الهجينة من 220 ألف دولار، مع بدء المبيعات هذا الصيف. ويجب أن تبدأ عمليات التسليم قبل نهاية العام.

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