تويتر تريد مساعدتك في تطوير ميزات خصوصية

منصة تويتر بعض الميزات الجديدة المصممة لتسهيل فهم إعدادات وخيارات الخصوصية المتنوعة، وتوفير المزيد من الشفافية حول تأثير هذه التغييرات في عملية التغريد.

ويساعد ذلك المزيد من مستخدمي تويتر في التأكد من أنهم يطبقون الإعدادات الأكثر صلة بهم، أثناء قيامهم بالتغريد، مع التنبيهات والمطالبات التي توفر المزيد من السياق كلما أمكن تطبيق هذه التغييرات.

وجميع التغييرات قيد الاختبار المبكر جدًا في هذه المرحلة، لذا قد لا يتم إطلاقها أبدًا. ولكن إليك نظرة على ما هو قيد الدراسة حاليًا.

تفكر تويتر أولاً في مطالبات جديدة عند تغيير إعدادات الخصوصية، التي تحدد بشكل أفضل ما يعنيه هذا التغيير لتغريداتك.

ومن خلال هذا التحديث المقترح، إذا كان لديك حساب محمي وقمت بالرد على شخص لا يتابعك، فإنك تتلقى تذكيرًا بأنه لا يمكنه رؤية ردك إلا إذا قمت بالتبديل إلى عام، جنبًا إلى جنب مع مطالبة لإجراء التغيير حينئذ.

ويمكن أن يساعد ذلك في ضمان أن يكون المستخدمون أكثر وعيًا بما تعنيه هذه التغييرات في سياق استخدامهم الأوسع لتويتر، الذي قد يكون مهمًا بالنسبة لأولئك الذين جعلوا تغريداتهم خاصة بسبب مشكلات أو مخاوف شخصية.

وإذا أصبحت تغريداتهم علنية فجأة بسبب الرد، فهذا شيء ربما يجب أن يكونوا على دراية به قبل المضي قدمًا.

وتفكر المنصة أيضًا في عملية جديدة وأكثر شفافية لتبديل الحسابات، مدمجة في مكان كتابة التغريدات، مما يضيف مزيدًا من الوضوح إلى العملية.

ويسمح هذا التحديث بعرض الصورة الرمزية واسمك ومعرفك وحالة خصوصيتك داخل نافذة كتابة التغريدة، مما قد يساعد المستخدمين على تجنب التغريد من الحساب الخطأ، وربما مشاركة تغريدة علنًا كانت مخصصة لجمهورهم الخاص.

تويتر تطور ميزات خصوصية جديدة

تختبر تويتر أيضًا عناصر تحكم متغيرة للجمهور لتغريداتك، التي يتم تحديدها أيضًا في مربع كتابة التغريدات، وتعالج بعض المشكلات نفسها.

ويبدو أن هذا الحل يهدف إلى المساعدة في تقليل الحاجة إلى حسابات متعددة، مما يقلل الحاجة إلى تبديل الحساب. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يديرون حسابات العلامات التجارية وحالات التواجد الأخرى، يكون لكلا الخيارين مكانهما.

وتفكر المنصة أيضًا بتوفير نظرة عامة جديدة لإعدادات الخصوصية المتنوعة لديك، لجعل الأشخاص أكثر وعيًا بخياراتهم.

تويتر: وجدنا أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون جميع إعدادات التحكم في المحادثة وقابلية الاكتشاف المتاحة لهم.

ويأخذك التنبيه الجديد عبر جميع إعدادات وعناصر التحكم في الخصوصية المتنوعة. ويساعد ذلك المستخدمين في الحصول على فهم أفضل لكيفية تحديد جمهور تغريداتهم.

وتتطلع تويتر إلى المساعدة في زيادة الوعي حول إعدادات قابلية الاكتشاف. خاصة في المواقف التي قد يكون فيها نشاط مشبوه أو غير مرغوب فيه حول حسابك.

وتنبه تويتر المستخدمين بشأن كيفية العثور على الحساب، ومن ثم تطالبهم بتغيير هذه الإعدادات إذا اختاروا ذلك.

ولدى تويتر مجموعة من أدوات وخيارات الخصوصية المتاحة. ولكن العديد منها صعبة الوصول.

وتتطلع المنصة إلى مساعدة المستخدمين على فهم كل عنصر بشكل أفضل، والمكان الذي يتم تطبيقه فيه. وقد يلعب هذا دورًا رئيسيًا في تقليل التجارب غير المرغوب فيها والحفاظ على التغريدات آمنة.

