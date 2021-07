تيك توك تتيح للمستخدمين الدفع مقابل مقاطع الفيديو

دبي - يزن راشد - مع تزايد المنافسة على كبار صناع المحتوى، تعمل منصة تيك توك جاهدة لتوفير المزيد من خيارات توليد الإيرادات ، من أجل الحفاظ على نجومها المتميزين من الانتقال نحو منصات أخرى توفر فرص أكثر ربحًا.

Fans can directly pay in-app, through TikTok’s in-apps currency (also used for live-stream gifting). pic.twitter.com/i5zQJKNfP5 — Fabian (Bern) Ouwehand 法比安 (@iamfabianbern) July 4, 2021 تيك توك هذا الأسبوع خيارًا جديدًا يشبه Cameo يسمى Shoutouts في التطبيق، الذي يسمح للمعجبين بالدفع حتى يرسل نجوم المنصة لهم رسالة فيديو مخصصة.

وباستخدام Shoutouts، يمكن للمستخدم الدفع بعملة المنصة الصينية لجعل صانع المحتوى المفضل يرسل له رسالة مخصصة.

وبعد ذلك، يكون لدى صانع المحتوى ثلاثة أيام إما للقبول أو الرفض، ومن ثم أسبوع آخر لإنشاء المقطع، الذي يتم إرساله إلى صندوق الوارد الخاص بالمستخدمين.

وأضافت المنصة الصينية عملتها الافتراضية في العام الماضي. وتمكن المستخدمين من شراء هدايا افتراضية يمكن إرسالها إلى صناع المحتوى خلال البث المباشر.

وكما توضح المنصة، يمكن للمستخدمين شراء حزم من العملة الافتراضية في التطبيق. ويمكن العثور على العملة في إعدادات الحساب ضمن علامة التبويب الرصيد.

ومثل Stars من فيسبوك و Super Chat من يوتيوب، يمكنك تحويل أموال حقيقية إلى عملة تيك توك عبر المنصة.

ويمكنك استخدامها لتقديم تبرعات لصناع المحتوى المفضلين من خلال المؤثرات الرقمية والملصقات وعبر Shoutouts الآن.

تيك توك تتيح الدفع مقابل مقاطع الفيديو

يختلف سعر مقاطع الفيديو بحسب رغبة صانع المحتوى، ومن المحتمل أن يدفع بعض الأشخاص كل ما يتطلبه الأمر لكي يشاهدوا نجومهم المفضلين.

ومع ذلك، يبدو أن الخيار ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن. ويمكنك طلب Shoutouts من حسابات معينة في مناطق معينة عبر مقاطعهم مثل تركيا ودبي.

وتمثل هذه طريقة أخرى للمنصة لبناء نظام مالي للنجوم إذا كانوا قادرين على استثمار الشهرة في المحتوى الأطول.

وتعلم المنصة الصينية أنها بحاجة إلى إنشاء المزيد من الخيارات مثل هذا للتأكد من أنها توفر أموالًا لهؤلاء المستخدمين. وعلى هذا النحو، يمكن توقع رؤية المزيد من هذه الخيارات يتم طرحها بمرور الوقت.

