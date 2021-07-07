سوني تعلن عن مكبر الصوت للرقبة اللاسلكي

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سوني عن SRS-NB10، وهو مكبر صوت لاسلكي جديد بنطاق حول الرقبة يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات جماعية بسلاسة والاستماع إلى الموسيقى والتجول براحة تامة.

وتم تصميم SRS-NB10 بحيث يستقر عبر الأكتاف، ويتميز بوحدة مكبر صوت كاملة النطاق للحصول على صوت شخصي عالي الجودة وتصميم خفيف الوزن مفتوح الأذن للارتداء طوال اليوم.

وقال نائب رئيس الترفيه المنزلي والصوت في شركة سوني: SRS-NB10 هو المنتج المثالي للعمل من المنزل. ويقدم ميزات جديدة يمكن أن توفر الطاقة لأي شخص خلال يوم العمل. ويتمتع بتصميم مريح، ويمكن للعملاء استخدامه طوال اليوم.

وتم تحسين SRS-NB10 للصوت الشخصي بحيث يمكن للمستخدم سماع اجتماعاته الافتراضية ومكالماته الهاتفية بوضوح دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

وبفضل وحدة مكبر الصوت الكاملة النطاق والموجودة بزاوية لأعلى والمشع السلبي لتعزيز صوت الجهير، تتميز كل مكالمة بالوضوح الصوتي.

ومع تقنية الالتقاط الصوتي الدقيقة، واثنين من الميكروفونات بتكوين الشعاع والمعالجة المتقدمة لإشارات الصوت، يقلل SRS-NB10 من ردود الفعل والصدى ويوفر جودة صوت واضحة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا التحكم بسهولة في الميكروفون أثناء المكالمات الجماعية بنقرة بسيطة عبر زر MIC Mute.

وتعد هذه السماعة اللاسلكية ذات الشريط حول الرقبة مناسبة لنمط حياة العمل من المنزل لأنها خفيفة الوزن ومريحة.

ويتناسب مكبر الصوت مع شكل الرقبة ويوضع على الأكتاف حتى يتمكن المستخدمون من ارتدائه طوال يوم العمل للاستماع إلى المكالمات وفي المساء للاستمتاع بالبودكاست والموسيقى.

ولضمان الراحة طوال اليوم، يساعد الشريط المرن في الخلف المستخدمين في العثور على القياس المثالي.

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سوني تعلن عن مكبر الصوت SRS-NB10

مع عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، فإن SRS-NB10 جاهز لمكالمات العمل وقوائم تشغيل الموسيقى والبرامج التلفزيونية.

بالإضافة إلى ذلك يمنحك الشحن السريع لمدة 10 دقائق ما يصل إلى ساعة من التشغيل الإضافي.

وبفضل الاتصال المتعدد النقاط، يمكن للمستخدمين توصيل جهازين في نفس الوقت. وإذا وردت مكالمة عمل عبر الحاسب المحمول أثناء الاستماع إلى الموسيقى عبر هاتفه الذكي، فيمكنه الرد على المكالمة بنقرة واحدة عبر زر التشغيل أو الاتصال على الجانب الأيسر من الشريط حول الرقبة.

وبمجرد انتهاء المكالمة، يعود إلى قائمة التشغيل المفضلة لديه دون الحاجة إلى إعادة الاتصال.

وتتيح تقنية البلوتوث للمستخدمين الاتصال بالتلفزيون أو الهاتف أو مشغل الموسيقى دون إزعاج أفراد الأسرة الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك فإن التصميم وفقًا لمعيار IPX4 المقاوم للرذاذ يجعل من السهل الاستمتاع أثناء أداء الأعمال اليومية.

ويباع الجهاز مقابل 150 دولار، وهو متاح للطلب باللون الرمادي أو الأبيض في شهر سبتمبر 2021.

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