ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم تثير قلق الاقتصاديين

دبي - يزن راشد - تثير عملة Tether – ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية – قلق بعض الاقتصاديين، بمن فيهم مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأثار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن في الشهر الماضي ناقوس الخطر بشأن Tether، واصفا إياها بأنها خطر محتمل على الاستقرار المالي.

ويعتقد بعض المستثمرين أن فقدان الثقة في Tether يمكن أن يكون ضارًا للعملات المشفرة، وهو أمر من شأنه أن يؤثر بشدة في السوق.

وتحمل القضايا المحيطة بعملة Tether تداعيات كبيرة على عالم العملات المشفرة الناشئ. ويخشى الاقتصاديون بشكل متزايد من أنها قد تؤثر أيضًا في الأسواق بخلاف العملات الرقمية.

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ما هي عملة Tether المشفرة

تعتبر Tether عملة مشفرة مثل عملة بيتكوين. وهي ثالث أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية. ولكنها مختلفة عن بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وتعرف Tether بأنها عملة مستقرة. وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول في العالم الحقيقي للحفاظ على قيمة مستقرة. وذلك على عكس معظم العملات المشفرة المعروفة بأنها متقلبة.

وارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند ما يقرب من 65000 دولار في شهر أبريل، ومنذ ذلك الحين انخفضت قيمتها إلى النصف تقريبًا.

وتم تصميم Tether ليتم ربطها بالدولار. وفي حين أن العملات المشفرة الأخرى غالبًا ما تتقلب في قيمتها، فإن سعر Tether عادة ما يعادل 1 دولار.

ولكن أدى التذبذب في قيمة Tether إلى إثارة مخاوف المستثمرين في الماضي. وغالبًا ما يستخدم المتداولون عملة Tether لشراء العملات المشفرة كبديل للدولار.

ويوفر لهم هذا طريقة للبحث عن الأمان في أصل أكثر استقرارًا في أوقات التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، تتجنب العديد من البنوك التعامل مع منصات العملات الرقمية نظرًا لمستوى المخاطر التي تنطوي عليها. وهنا يأتي دور العملات المستقرة.

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لماذا هي مثيرة للجدل

يشعر بعض المستثمرين والاقتصاديين بالقلق من أن جهة إصدار عملة Tether لا تملك احتياطيات كافية من الدولار لتبرير ربط عملتها بالدولار.

وفصلت Tether في شهر مايو احتياطيات عملتها المستقرة. وكشفت أن جزء بسيط من ممتلكاتها – 2.9 في المئة – كان نقدًا.

ومع وجود أكثر من 60 مليار دولار من عملة Tether المتداولة، فإن لديها ودائع أكثر من ودائع العديد من البنوك الأمريكية.

ولطالما كانت هناك مخاوف بشأن ما إذا كان يتم استخدام Tether للتلاعب بأسعار بيتكوين. وزعمت إحدى الدراسات أنه تم استخدام Tether لدعم عملة بيتكوين خلال انخفاضات الأسعار الرئيسية في 2017.

وفي وقت سابق من هذا العام، توصل مكتب المدعي العام في نيويورك إلى تسوية مع Tether و Bitfinex. وذلك بعد توجيه تهم بتحويل مئات الملايين من الدولارات لتغطية 850 مليون دولار من الخسائر.

ونتيجة لذلك وافقت Tether و Bitfinex على دفع 18.5 مليون دولار في التسوية. وتم منعهما من العمل في ولاية نيويورك. ولكن لم تعترف الشركتان بأي مخالفة.

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عدوى السوق

حذر المحللون سابقًا من أن فقدان الثقة المفاجئ في Tether قد يؤدي إلى صدمة سيولة شديدة لسوق العملات الرقمية الأوسع.

ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن الزيادة المفاجئة في عمليات سحب Tether قد تؤدي إلى عدوى محتملة في السوق. مما يؤثر في الأصول بخلاف العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك يجري الحديث عن عملة Tether وغيرها من العملات المستقرة باعتبارها واحدة من العديد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

وأصبحت هذه العملات المستقرة أكثر شيوعًا. ويمكن أن تحدث أزمة مستقبلية ما لم يجري تنظيمها والتأكد من وجود قدر أكبر من الاستقرار الفعلي لما يتم تسويقه لعامة الناس على أنه عملة مستقرة.

وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن السحب الجماعي المفاجئ لرموز Tether قد يزعزع استقرار أسواق الائتمان القصيرة الأجل.

يذكر أن Tether ليست العملة الوحيدة المستقرة الموجودة. ولكنها أكبر العملات وأكثرها شعبية. وتشمل العملات الأخرى USD Coin و Binance USD.

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