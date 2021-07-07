بينانس تواجه إجراءات صارمة متزايدة

دبي - يزن راشد - قال الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم: إن بينانس لم تفعل كل شيء دائمًا بالشكل الصحيح ولديها متسع كبير للنمو، بعد حملة من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح تشانغبنغ تشاو Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، في تدوينة: الامتثال هو رحلة – خاصة في القطاعات الجديدة مثل التشفير.

وأضاف: لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الصناعة. نحن ندرك أيضًا أنه مع النمو يأتي المزيد من التعقيد والمزيد من المسؤولية.

وفي الشهر الماضي، منعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة Binance من تنفيذ الأنشطة المنظمة في البلاد.

وسحبت وحدة بينانس في المملكة المتحدة طلبها للتسجيل لدى الجهة الرقابية في شهر مايو لعدم تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال.

وطلب من بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، إضافة إشعار في مكان بارز عبر موقعه على الويب وتطبيقها يوضح لمستخدمي المملكة المتحدة أنه لا يسمح بتنفيذ أي نشاط منظم في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أصدر المنظمون في كندا واليابان وتايلاند تحذيرات للشركة.

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وقالت وكالة الخدمات المالية اليابانية إن بورصة العملات المشفرة كانت تعمل في البلاد دون إذن منها. بينما اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو الكندية بالفشل في الامتثال للوائح المحلية.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند شكوى جنائية ضد Binance، زاعمة أن الشركة كانت تعمل في البلاد دون إذن.

وقال تشاو: بصفتها شركة ناشئة تبلغ من العمر أربع سنوات، لا يزال لدى بينانس مجال كبير للنمو. نمت Binance بسرعة كبيرة ولم نفعل كل شيء دائمًا بالشكل الصحيح، لكننا نتعلم ونتحسن كل يوم.

وأضاف: نأمل في توضيح وتأكيد التزامنا بالشراكة مع المنظمين. وأننا نوظف بشكل استباقي المزيد من المواهب. ونضع المزيد من الأنظمة والعمليات لحماية مستخدمينا.

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بينانس تواجه إجراءات متزايدة

قال تشاو إن بينانس تتخذ عددًا من الخطوات لتحسين امتثالها التنظيمي. وتشمل هذه زيادة التوظيف، والشراكة مع منظمات مكافحة الجريمة وتوطين العمليات في أسواق مثل الولايات المتحدة.

وألقت زيادة التدقيق التنظيمي بثقلها على سوق التشفير الناشئ في الأشهر الأخيرة. وشنت الصين حملة ضد تعدين العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن تأثيرها البيئي.

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وكانت للعملات المشفرة بداية قوية لهذا العام، حيث ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها بنحو 65000 دولار في شهر أبريل.

ولكنها تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الحين، حيث خسرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة أكثر من تريليون دولار في الشهرين الماضيين.

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