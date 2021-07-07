مواصفات سماعة “Galaxy Buds 2” الجديدة من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 18 دقيقة

، كشفت أحدث التقارير أن سماعة ”Galaxy Buds 2“ القادمة من شركة ”سامسونغ“ ستأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشط المهمة، على عكس التسريبات التي توقعت العكس.

ووفقا للحساب الشهير آيس يونيفرس، فإن سماعة ”Buds 2“ تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشط، لتنضم للإصدارين ”Galaxy Buds Pro“ و ”Galaxy Buds Live“، بينما فقدت سماعتا ”Buds وBuds +“ هذه الميزة.

وتمتلك سماعة ”Buds 2“ أيضا أطرافا مصنوعة من السيليكون، وهو ما يمكن رؤيته في الصور التي نشرها حساب يونيفرس، بالإضافة إلى وضع ”Ambient Sound“ الذي يسمح بسماع الصوت القادم من حولك، وهو أمر مفيد عند التحدث إلى شخص ما.

وأوضح التقرير أيضا أن سماعة ”Galaxy Buds2“ ستوفر صوتا أفضل، وفي تجارب الأداء التي تم القيام بها، حققت السماعة أداء ممتازا مع وجود تحسن ملحوظ عن سماعة ”Buds +“.

وعلى الجانب الآخر، لن تتطابق سماعات ”Buds 2“ مع سماعة ”Buds Pro“ التي تحتوي على نظام مكبر صوت ثنائي الاتجاه بقياس 11 ملم.

ومن المتوقع أن تباع سماعة ”Galaxy Buds2“ بسعر يتراوح بين 150 دولارا و 170 دولارا في الولايات المتحدة و 180 – 200 يورو في أوروبا.

ومن المقرر الكشف عنها إلى جانب هاتف غلاكسي فولد 3 الجديد القابل للطي من سامسونغ والساعات الذكية الجديدة في 11 أغسطس/آب.

وتتشابه Galaxy Buds 2 تقريبا مع مواصفات وتصميم سماعة ”Galaxy Buds Pro“، حيث من المقرر أن تأتي السماعة بـ 4 خيارات من الألوان، بما في ذلك الأخضر والأبيض والبنفسجي والأسود، كما تأتي حافظة الشحن باللون الأبيض من الجهة الخارجية، بينما يختلف لون الحافظة في الجزء الداخلي وفقا للون السماعة.

بالإضافة لذلك، تمتلك حافظة الشحن مصباحي “ LED“، أحدهما في الداخل والآخر في الخارج، ويضم الجزء الداخلي للسماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار لإدراك ارتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.

وكانت ”سامسونغ“ قد أطلقت في مايو الماضي إصدارا جديدا من سماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية باسم LANEIGE Neo Cushion edition.

ويأتي هذا الإصدار الخاص في إطار تعاون جديد بين سامسونغ وعلامة ”LANEIGE“ الكورية للمكياج والعناية بالبشرة، ويحتوي الإصدار الجديد على سماعات الأذن اللاسلكية باللون البنفسجي مع مخفي العيوب ”LANEIGE Neo Cushion“.