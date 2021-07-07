مزاد عالمي لبيع ماسة بالعملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 25 دقيقة

في خطوة ستمثل علامة فارقة في التعامل مع العملات المشفرة، التي أصبحت تجذب عددا كبيرا من المستثمرين.

أعلنت دار المزادات العالمية ”سوثبيز“ Sotheby’s قبولها الدفع بعملتي بيتكوين أو إيثريوم، أكبر عملتين مشفرتين في العالم من حيث القيمة السوقية، لبيع ماسة بوزن 101.38 قيراط في مزاد ستعقده بعد غد الجمعة؛ ما يمثل علامة فارقة أخرى في اعتماد العملات المشفرة كوسيلة دفع، حسب ما ذكرت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

ويمكن لقطعة الماس النقية التي تأخذ شكل ثمرة الكمثرى أن تجلب ما يصل إلى 15 مليون دولار في هونغ كونغ، وهو أغلى شيء مادي عُرض على الإطلاق للشراء بالعملات المشفرة، وفقا لبيان صادر عن ”سوثبيز“ التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها.

وقال جوش بولان، العضو المنتدب لقسم الرفاهية العالمية في ”سوثبيز“، إن هناك طلبا متزايدا على الأحجار الكريمة، بشكل ملحوظ من ”الجيل الرقمي الشاب، والذين يتواجد الكثير منهم في آسيا“.

وتقبل دور المزادات بشكل متزايد العملات المشفرة للدفع، حيث عرض مزاد ”فيليبس“ قطعة من فنان الشارع بانكسي الشهر الماضي مقابل الدفع بعملتي إيثر أو بيتكوين.

وبالمثل سمحت دار ”كريستي“ العالمية للمزاد، أيضا، بالدفع بعملة إيثر مقابل مجموعة من الأعمال الفنية الرقمية في شباط/ فبراير الماضي.

من جهته قال جورج باك، مستشار الفن وأمين متحف الفن الرقمي المعاصر المقيم في سويسرا والمتخصص في تقنيات سلسلة الكتل ”البلوكتشين“، إن العديد من المديرين التنفيذيين لدار المزادات العالمية فوجئوا بالاهتمام الشديد من قبل هواة جمع العملات الذين أرادوا الدفع بالعملة المشفرة.

وأوضح ”كثير من الناس أصبحوا أثرياء بسرعة حقا بفضل تقلب سوق العملات المشفرة في العام الماضي، لذا فهم في حالة مزاجية إيجابية تدفعهم إلى الإنفاق“.

وتابع ”إذا كنت تريد أن تكون قادرا على المنافسة في عالم الفن بصفتك تاجرا فنيّا أو دار مزادات، فإن السماح لهواة الجمع بالدفع باستخدام العملات المشفرة سيجعلك أكثر جاذبية وابتكارا“.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العملات المشفرة وهبوطها بشكل متكرر، إلا أن دور المزادات نادرا ما تتحمل وطأة أي تقلبات، وفقا لـ باك، وأشار إلى أن البائع يتحمل معظم المخاطر.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بها، لا يتوقع أن تحل العملات المشفرة محل العملات التقليدية في أي وقت عما قريب.