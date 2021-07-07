مزايا جديدة من تويتر.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:05 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 7 - يوليو - 2021 6:40 مساءً

تواصل شركة تويتر الكشف عن المزيد من الميزات الجديدة ، حيث نشرت تويتر مزيدا من التفاصيل عن مزاياها الجديدة، التي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في رؤية حساباتهم وقراءتها والعثور عليها.

وتعمل الميزة الأولى من شركة ”تويتر“ على تسهيل استخدام ونشاط أولئك المستخدمين الذين لديهم حسابات محمية؛ إذ تجعل التغريدات الخاصة بهم عبر ”تويتر“ مرئية للعامة في الحالات التي يريدون فيها الرد على غير المتابعين.

وكتبت مصممة تجربة الأشخاص على ”تويتر“، لينا إمارا ”إذا كان لديك حساب محمي وقمت بالرد على شخص لا يتابعك، فمن المرجح ألا يرى الرد“؛ لذا هناك خيار يتضمن تذكير هؤلاء المستخدمين بهذه الحقيقة، بالإضافة إلى منحهم خيار تحويل تغريداتهم بسهولة إلى عامة.

ومن المزايا الأخرى، رغبة ”تويتر“ في مساعدة أولئك الذين لديهم حسابات متعددة، إذ نشر الموقع نموذجا بالحجم الطبيعي يتضمن عنصر واجهة مستخدم يسمح بالتبديل إلى حساب مختلف مباشرة من النافذة الرئيسة على ”تويتر“، بالإضافة لذلك، ستسمح هذه الواجهة الجديدة برؤية اسم حساباتك وتعديها وتتبع حالة خصوصيتها بلمحة واحدة في مكان واحد.

ومن المقرر أن تركز الميزتان الأخريان من ”تويتر“ بشكل أكبر على الخصوصية للمستخدمين، وإحدى هذه الخطوات هي ميزة من شأنها التواصل بشكل دوري مع المستخدمين لمعرفة ما إذا كانوا سعداء بتجربتهم على ”تويتر“، والتواصل بشأن إعدادات المحادثة الحالية، وتسهيل تعديلها حسب الحاجة دون زيارة قائمة إعدادات التطبيق.

فيما يتضمن الخيار الثاني نظاما خاصا لإعلام مستخدم ”تويتر“ عندما يبحث الأشخاص عن اسمه، مع منحه مزيدا من التحكم فيما إذا كان الحساب قابلا للاكتشاف بهذه الطريقة، وتعتبر هذه الميزة مهمة جدا للحد من المضايقات عبر شبكة الإنترنت.

وكانت شركة ”تويتر“ أضافت الشهر الماضي إعدادا جديدا يقوم بمخاطبة النساء باللغة العربية بالصيغة المؤنثة، ويتيح التحدث إليهن ومخاطبتهن بصيغة التأنيث، إذ تظهر الكلمات والنصوص على الموقع بصيغة التأنيث.

يشار إلى أن التعليمات على التطبيق تظهر باستخدام كلمة ”غرد“ باللغة العربية، ولكن مع هذه الإعدادات تظهر الصيغة ”غردي“، وقالت شركة ”تويتر“ إنها أول موقع للتواصل الاجتماعي يقوم بإدخال خيار الصيغة العربية المؤنثة في إعداداته.