تكنولوجيا: هاتف OnePlus Nord 2 ينطلق قريباً برقاقة معالج Dimensity 1200-AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لدعم هاتفها القادم OnePlus Nord 2 برقاقة معالج مخصصة من MediaTek والتي تعرف برقاقة Dimensity 1200-AI

انضمت شركة وان بلس مؤخراً لبرنامج MediaTek Dimensity 5G الذي يقدم مصدر مفتوح لتصميم نموذج مخصص من معالج Dimensity 1200 لدعم هاتفها المتوسط OnePlus Nord 2.

وينطلق المعالج المخصص بعنوان “Dimensity 1200-AI”، حيث يشير العنوان إلى أن المعالج يأتي بترقية وتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي، لتحسين آداء الكاميرة، والشاشة، وأيضاً تعزيز الإستجابة السريعة في الشاشة لدعم الألعاب.

أيضاً من المقرر أن تدعم إعدادات الكاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي إدراك ما يصل إلى 22 نمط تصوير لضبط الكاميرة بالإعدادات الأفضل، على أن تتضمن هذه الأنماط الوضع الليلي أو التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع تحسينات في نمط تسجيل الفيديو وتمكين تقنية HDR.

كما تأتي رقاقة “Dimensity 1200-AI” بدعم خاص لمستشعر DOL-HDR الذي يستخدم بالفعل في سلسلة هواتف OnePlus 9، حيث يدعم المستشعر إلتقاط العديد من التعريض الضوئي في نفس الوقت بهدف خفض الظلال.

أيضاً يدعم المعالج المخصص هاتف OnePlus Nord 2 بشاشة ذكية في الإستجابة للإضاءة المحيطة وضبط السطوع بشكل تلقائي وفقاً للمحيط والمحتوى الذي يعرض على الشاشة، ومن المقرر أن يدعم المعالج رفع جودة عرض محتوى الفيديو، مع تعزيز دقة الألوان.

يذكر أن هاتف OnePlus Nord 2 ينطلق رسمياً في 22 من شهر يوليو الجاري، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن مواصفات هذا الإصدار الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh.

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