تصحيح هام لنظام ويندوز.. هذا ما قامت به مايكروسوفت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - طرحت شركة مايكروسوفت تصحيحا طارئا لنظام التشغيل ويندوز لمعالجة عيب خطير في خدمة Windows Print Spooler.

وتم الكشف عن الثغرة الأمنية، التي يطلق عليها اسم PrintNightmare، الأسبوع الماضي، بعد أن نشر باحثون أمنيون عن طريق الخطأ التعليمات البرمجية لإثبات المفهوم PoC.

ونشر الباحثون في Sangfor استغلال إثبات المفهوم، فيما يبدو أنه كان خطأ، أو سوء تفاهم بين الباحثين ومايكروسوفت. وتم حذف التعليمات البرمجية للاختبار بسرعة. ولكنها أصبحت موجودة ضمن GitHub.

وكان باحثو Sangfor يخططون لتفصيل العديد من الثغرات الأمنية في خدمة Windows Print Spooler في مؤتمر أمان Black Hat السنوي في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويبدو أن الباحثين اعتقدوا أن مايكروسوفت قد أصلحت هذه الثغرة الأمنية. وذلك بعد أن نشرت الشركة تصحيحات لعيب منفصل في Windows Print Spooler.

وأصدرت مايكروسوفت تحديثات أمان خارج النطاق لمعالجة الخلل. وصنفته على أنه بالغ الأهمية حيث يمكن للمهاجمين تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد بامتيازات على مستوى النظام عبر الأجهزة المتأثرة.

وبالنظر إلى أن خدمة Print Spooler تعمل بشكل افتراضي عبر ويندوز ، فقد اضطرت مايكروسوفت إلى إصدار تصحيحات لنظام التشغيل Windows Server 2019 و Windows Server 2012 R2 و Windows Server 2008 و Windows 8.1 و Windows RT 8.1 ومجموعة متنوعة من الإصدارات المدعومة من ويندوز 10.

اتخذت مايكروسوفت خطوة غير عادية من خلال إصدار تصحيحات لنظام التشغيل ويندوز 7، الذي توقف دعمه رسميًا في العام الماضي.

ولم تصدر مايكروسوفت بعد تصحيحات لنظام التشغيل Windows Server 2012 و Windows Server 2016 و Windows 10 الإصدار 1607.

وتقول عملاقة البرمجيات: يتم إطلاق تحديثات الأمان لهذه الإصدارات من ويندوز قريبًا.

واستغرق الأمر من مايكروسوفت بضعة أيام لإصدار تنبيه بشأن العيب الأمني الذي يؤثر في جميع الإصدارات المدعومة من ويندوز.

وتسمح الثغرة الأمنية PrintNightmare للمهاجمين باستخدام تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد. لذلك من المحتمل أن يقوم الفاعلون بتثبيت البرامج وتعديل البيانات وإنشاء حسابات جديدة تتمتع بحقوق المسؤول الكاملة.

وتقول الشركة: نوصي بتثبيت هذه التحديثات على الفور. تحتوي التحديثات الأمنية التي تم إصدارها في 6 يوليو 2021 وبعدها على وسائل حماية ضد CVE-2021-1675 واستغلال تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد الإضافي في خدمة Windows Print Spooler المعروفة باسم PrintNightmare والموثقة في CVE-2021-34527.