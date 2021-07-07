ساعة “أبل” تنقذ حياة سيدة أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ دقيقة واحدة

تمكنت ساعة أبل الذكية من إنقاذ حياة سيدة من نورتون شورز في ولاية ميشيغان الأمريكية، من نوبة قلبية قاتلة، بعد الحصول على قراءة عالية للغاية لمعدل ضربات القلب من ”Apple Watch“، على الرغم من أنها لم تبذل مجهودًا بدنيًا.

وسجلت ساعة أبل الخاصة بالسيدة ديان فينسترا في يوم الحادث، قراءة 169 نبضة/دقيقة، ما دفع ديان إلى الاتصال بزوجها البالغ من العمر 48 عامًا، والذي وجهها على الفور للاتصال بالطبيب.

ولحسن الحظ، تم نقلها إلى المستشفى، حيث كشف تخطيط القلب أنها مصابة بنوبة قلبية، بسبب انسداد شريان رئيسي، وهي حالة مميتة.

بعد ذلك، خضعت ديان لعملية تركيب دعامة في القلب ناجحة، وعادت إلى منزلها على قدميها، شاكرة زوجها على هدية ساعة أبل التي قدمها لها، والتي كانت سبباً في أنها مازالت على قيد الحياة.

وتُستخدم الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بما في ذلك تشكيلة ساعات أبل، بشكل متزايد كأدوات للصحة واللياقة البدنية، والعديد من الوظائف العديدة.

وبصرف النظر عن جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، توفر العديد من أجهزة الاستشعار الأخرى قياسات حيوية يمكنها قياس الحالة الصحية للمستخدم بشكل فعال.

ومن بين المزايا الأخرى في ساعة أبل، ميزة الحماية من السقوط، وهي ميزة أخرى أثبتت أيضًا أنها منقذة للحياة مؤخرًا.

وكشفت أحدث التقارير، أن أبل اختارت شركة ”Rockley Photonics“، كمورد رئيسي لمستشعرات تتبع الصحة في ساعات أبل الذكية القادمة.

وستستمر العملاق الأمريكي ”أبل“ في تطوير العديد من الميزات في ساعاتها الذكية التي تحمى حياة الملايين من المستخدمين حول العالم.

وتستعد شركة أبل لطرح ساعة ”Apple Watch 7“ الذكية القادمة، والتي ستجمع أفضل المميزات مع تحديث أبل الجديد ”watchOS 8“.