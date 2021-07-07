تكنولوجيا: رصد إصدار الألعاب من هاتف Oppo Reno5 في قوائم EUIPO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار خاص من هاتف Oppo Reno5 والذي يستهدف الألعاب، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قوائم EUIPO اليوم.

قدمت شركة Oppo سلسلة Reno6 مؤخراً في السوق الصيني، كما تخطط الشركة لإطلاق السلسلة خلال الأسبوع المقبل في السوق الهندي، ولقد كُشِف مؤخراً عن هاتف أخر أعتمد في EUIPO إستعداداً للإعلان الرسمي، وهو هاتف الشركة المخصص للألعاب Reno5 Gaming.

ويأتي الهاتف بنفس تصميم الكاميرة المميز لهاتف Reno5 مع بعض التغييرات في التصميم الخلفي ليتوافق مع رؤية الشركة لتصميم هاتف مخصص للألعاب، بينما يأتي الزر الرئيسي للهاتف في الجانب الأيمن، وزر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر.

كما يضم الهاتف منفذ USB C في الجزء السفلي، مع مدخل للسماعات، ومكبرات صوتية، إلا أن التسريبات لم توصح تفاصيل أكثر حول تكوينات الهاتف الداخلية من معالج وسعة تخزينة وأيضاً ذاكرة عشوائية، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول الهاتف في الإعلان الرسمي المرتقب.

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