تكنولوجيا: ابل تستعد لدعم أجهزة MacBook Pro الجديدة بشريحة M1X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت بعض التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن ابل تخطط لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro هذا العام بشريحة M1X، بينما تدعم أجهزة MacBook Air العام المقبل بشريحة M2.

تستمر شركة ابل في التحول إلى معالجات الشركة الخاصة في الجيل القادم من أجهزة الحاسب الذي ينطلق من الشركة هذا العام وأيضاً العام المقبل.

وفي تفاصيل جديدة نشرت عبر صفحة @Dylandkt، كُشِف عن خطط ابل لإطلاق أجهزة MacBook Pro لاحقاً هذا العام بشريحة معالج Apple M1X، بينما تستعد ابل لتحديث أجهزة MacBook Air العام المقبل بتتصميم جديد ومعالج M2.

ومن المقرر أن يرتكز معالج M1X على عملية تصنيع N5P من TSMC، والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي إستخدمت أيضاً في معالج الشركة الحالي M1، ايضاً من المتوقع أن يأتي المعالج الجديد بنفس المعمارية مع أنوية Firestorm و Icestorm التي تدعم أيضاً معالج A14.

كما أوضح Dylan أن معالج M1X يأتي بعدد 10 من الأنوية، حيث تتميز 8 من الأنوية بحجم أكبر و2 من الأنوية لدعم كفاءة الآداء، كما تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم هذا العام جهاز Mac mini جديد بمعالج M1X.

من جانب أخر يأتي معالج M2 العام المقبل بعدد أقل من الأنوية، إلا أنه يأتي بمعمارية ودقة تصنيع جديدة، مع سرعة أعلى، ولقد أشار تقرير نشر من Nikkei Asia في وقت سابق إلى أن ابل تستعد للتقدم بطلبات توريد للرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر التي تدعم أجهزة iPad Pro العام المقبل، ومن المقرر أن تدعم رقاقة M2 أجهزة MacBook Air في 2022.

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