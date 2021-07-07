شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحلة السياح اليابانيين ستكون فى بايكونور بداية الخريف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن مركبة "سويوز" لنقل السياح اليابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر ديسمبر 2021، ستكون في بايكونور بداية الخريف.

ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه "من المقرر نقل المركبة الفضائية "سويوز إم إس -20" إلى مطار بايكونور الفضائي في شهر سبتمبر".

وأعلن في وقت سابق أن إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-20" من مطار بايكونور الفضائي سيتم بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a في 8 ديسمبر 2021 .

وسوف يتألف طاقم المركبة من رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين وسائحين من اليابان هما يوساكو مايزاوا ويوزو هيرانو، حيث من المتوقع أن يقضوا 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية ومن ثم العودة إلى الأرض.