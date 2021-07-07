شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل تطبيق "تيك توك" أكثر من ساعة فى جميع الولايات المتحدة بسبب انقطاع تقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى مستخدمو تطبيق "تيك توك" المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، من تعطل في بعض الخدمات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الامريكية، أمس الثلاثاء، وسط ما يبدو أنه انقطاع تقني واسع النطاق لمنصة الفيديو القصيرة الشهيرة التي استمرت لأكثر من ساعة، وفق ما ذكر موقع variety.

وظهرت تقارير المشكلات الخاصة بالتطبيق في حوالي الساعة 3:45 مساء الثلاثاء ، كما نقل موقع Down Detector، بأنه كانت معظم المشكلات التي أبلغ عنها 70٪ من المستخدمين متعلقة بعدم تحميل مقاطع الفيديو، وقال 25٪ من المستخدمين إنهم واجهوا مشاكل في تسجيل الدخول و 5٪ من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بتحميل مقاطع الفيديو.

وأكد حساب دعم TikTok على Twitter المشكلة في تغريدة لكنه لم يقدم معلومات عن السبب، قائلا: " يواجه تطبيق تيك توك حاليًا بعض المشكلات ، والتي يعمل فريقنا بسرعة على معالجتها. شكرا لك على صبرك!" قام الحساب بالتغريد الساعة 4:28 مساءً. ET.

وفى وقت سابق، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت منصة تيك توك TikTok، المملوكة لشركة الإنترنت الصينية العملاقة بايت دانس ، عن أنها ستوسع الحد الأقصى لطول الفيديو لجميع المستخدمين حول العالم، من 60 ثانية إلى ثلاث دقائق، ومن المفترض أن يتم طرح القدرة على مشاركة مقاطع فيديو أطول على مدار عدة أسابيع.