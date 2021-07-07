بالصور: الإمارات تعلن إطلاق أول قمر صناعي مخصص لتتبع الحياة البرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، معلناً عن إطلاق القمر الصناعي “غالب”، أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.

كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته على تويتر: “ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الاماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي “غالب” .. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية”.

وأضاف: “كل التوفيق لشركة “مارشال انتك” دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائما هو السماء”.