علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip3 Lite في الحدث القادم

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر عبر “The Korea Herald” عن خطط العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy Z Flip3 Lite مع هاتف Galaxy Z Flip3 في الحدث المرتقب عقده في شهر أغسطس.

أشارت بعض التسريبات خلال العام الماضي إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار Lite من هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip3، واليوم تعود التسريبات لتؤكد على أن سامسونج تستعد للكشف عن هذا الإصدار بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy Z Flip3 في حدث Unpacked القادم.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن العملاق الكوري تقدم في حدث Unpacked المرتقب هاتف Galaxy Z Flip3 مع هاتف Galaxy Z Fold3، كما أشارت بعض التسريبات إلى أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy Z Flip3 للأسواق بسعر منخفض هذا العام.

بينما تشير بعض التسريبات الجديدة إلى أن هاتف Galaxy Z Flip3 المميز بسعر أقل ينطلق بنموذج Lite، إلا أن التفاصيل الجديدة مازالت غير مؤكدة في الوقت الحالي، نظراً لعدم رصد أي تفاصيل حول هاتف Galaxy Z Flip3 Lite حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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