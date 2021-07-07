تكنولوجيا: هواوي تكشف عن جهاز MatePad 11 بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب عن جهازها اللوحي MatePad 11 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل HarmonyOS 2، وسعر يبدأ من 381 دولار.

يتميز جهاز MatePad 11 اللوحي بشاشة LCD بحجم 10.95 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الإطارات بتصميم نحيف في كل الإتجاهات، كما يضم الجهاز مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

أيضاً يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وثلاثة إختيارات في السعة التخزينية 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر MicroSD لسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يضم MatePad 11 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، كما يضم الجهاز 4 من الميكروفونات، مع 4 من المكبرات الصوتية بمعايير ضبط Harman Kardon، لذا سيدعم تجربة مميزة في مشاهدة محتوى الفيديو وعزل الضوضاء الخلفية أثناء المكالمات.

ويدعم الجهاز اللوحي الجيل الثاني من قلم M-Pencil، كما تتوفر لوحة مفاتيح إختيارية تدعم الإتصال المغناطيسي بالجهاز ليحاكي جهاز حاسب دفتري، أيضاً سيتاح للمستخدم تنشيط اثنان من التطبيقات جنباً إلى جنب، ويدعم MatePad 11 الإتصال بأجهزة الحاسب المتوافقة لدعم المستخدم في ميزة التصميم الرقمي.

أيضاً ينطلق MatePad 11 بتقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، ويضم بطارية بقدرة 7250 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

ومن المقرر أن يبدأ سعر MatePad 11 من 381 دولار للنموذج المميزة بسعة 64 جيجا بايت، كما يتوفر الجهاز بألوان الفضي، والأخضر وأيضاً اللون الأزرق.

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