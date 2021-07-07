شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تنفذ حياة امرأة تعرضت لنوبة قلبية.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع Apple Insider إن ساعة أبل أنقذت حياة امرأة في ولاية ميشغان الأمريكية عن طريق كشف تعرضها لارتفاع في معدل دقات القلب ناتج عن نوبة قلبية.

وتعود الواقعة إلى شهر أبريل الماضي حين رأت السيدة التي تدعى ديان فينسترا عبر ساعتها أن معدل دقات قلبها كان مرتفعاً، إذ بلغ 169 دقة في الدقيقة، علماً أنها لم تبذل مجهوداً كبيراً في ذلك اليوم، إذ كان أكبر نشاط قامت به هو المشي لنحو 12 خطوة.

وشعرت ديان بالقلق فاتصلت بزوجها الذي قام بتحويلها إلى طبيبها، وتأكدت السيدة من خلال زيارتها إلى الطوارئ أنها كانت تعاني نوبة قلبية تعرضت لها مؤخراً، ولولا تحذير معدل دقات القلب الذي كشفت عنه ساعة أبل لما أدركت ديان حدوث ذلك.

وتم إعطاء السيدة في غرفة الطوارئ الأسبرين، وإرسالها لتلقي فحوصات إضافية في مركز طبي مختص بالقلب، وتبين بعد أيام أنها عانت انسداداً في الشريان التاجي الأيسر الذي تمت معالجته عن طريق إجراء الدعامة.

وأشيد بساعة أبل لأنها كانت السبب الرئيسي في جعل السيدة تطلب المساعدة، وقالت فينسترا: "لو لم أفعل ذلك في ذاك الصباح، فمن يعلم ما كان سيحدث".