شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المختبر الفضائى الروسى يبدأ فى البحث عن ثقوب سوداء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتقل مختبر "سبيكتر - إر جي" الروسي العام المقبل إلى رصد أجرام فضائية منعزلة يعيّنها الفلكيون الروس، وذلك وفقا لألكسندر شيرشاكوف، كبير المصممين في شركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة للمختبر، وأشار إلى أن المختبر اللاسلكي الروسي الذي يبعد عن الآرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر سيستمر في مسح سماء النجوم، لكنه سيقوم في الوقت نفسه برصد بعض الأجرام الفضائية الهامة.

وأعاد شيرشاكوف إلى الأذهان أن المسح الثالث لسماء النجوم قد انتهى في منتصف يونيو الماضي وسيضاف إلى مهام المختبر الفضائي بعد إكماله للمسح الرابع مهمة رصد بعض الأجرام الفضائية، وأوضح كبير المصممين أن العلماء هم الذين يختارون للمختبر الفضائي ما يستهدفه، أما مهمة شركة "لافوتشكين" فتنحصر في توجيه المختبر وفحص جاهزيته التقنية.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي اللاسلكي صممته بطلب من أكاديمية العلوم الروسية شركة "لافوتشكين" بمشاركة العلماء الألمان الذين صمموا بعض الأجهزة العلمية المنصوبة في المختبر، وتستقبل المعلومات الواردة من تلسكوبات المختبر في مراكز الاتصال الفضائي البعيد في سيبيريا ومطار "بايكونور" الفضائي.

يذكر أن العلماء الروس والألمان المشاركين في مشروع "سبيكتر – إر غي" تم تكريمهم مؤخرا بجائزة "مارسيل غروسمان" العلمية الدولية لقاء الإنجازات العلمية الفريدة من نوعها في مجال دراسة الثقوب السوداء ووضع خارطة سماء النجوم في مجال "إكس" للترددات.