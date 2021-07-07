تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتف nova 8i بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسمياً في سوق ماليزيا عن هاتف nova 8i الذي ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية وسعر 312 دولار.

يتميز هاتف nova 8i بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبإطارات نحيفة جداً، كما تتميز الشاشة بجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2376 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة سرعة لمس 180Hz لإستجابة سريعة في الألعاب.

تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية في وحدة دائرية الشكل مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

ويتميز الهاتف بكاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يدعم هاتف nova 8i بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W لشحن الهاتف من صفر إلى 100% خلال 38 دقيقة.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة EMUI 11، ويأتي الهاتف بميزة Huawei MeeTime المخصصة لمحادثات الفيديو بين مستخدمي هواتف هواوي.

أيضاً يدعم nova 8i الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، و Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بتردد 2.4GHz إلى 5GHZ، كما يضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر الهاتف بألوان الفضي، الأزرق وأيضاً الأسود بسعر 312 دولار، على أن يبدأ الحجز المسبق في سوق ماليزيا اليوم وحتى 21 من يوليو.

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