شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن لمستخدمى أيفون التراجع عن الإصدار التجريبى من iOS 15 إلى iOS14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتجربة الميزات الجديدة لنظام التشغيل iOS 15، ربما تكون قد قمت بتنزيل إصدار iOS 15 Beta على جهاز أيفون الخاص بك لاختبار برنامج ما قبل الإصدار، ولكن بعد بضعة أيام ربما تكون قد واجهت بعض الأخطاء والمشكلات وتريد الرجوع إلى إصدار iOS 14 لأن iOS 15 غير مستقر بعد.

أشياء يجب وضعها فى الاعتبار قبل الرجوع إلى iOS 14

لا يمكنك الاستعادة مرة أخرى إلى iOS 14 إذا قمت بعمل نسخة احتياطية لهاتفك بينما كان جهازك يعمل بنظام iOS 15، كذلك فيعنى التراجع عن نظام التشغيل iOS 15 أنه سيُطلب منك محو جميع البيانات الموجودة على جهاز أيفون هذا، لذا تأكد من أن لديك نسخة احتياطية من جهاز أيفون الخاص بك.

إذا قمت بتثبيت watchOS 8 beta على ساعة Apple الخاصة بك وقمت بالرجوع إلى iOS 14 على أيفون الذى تم إقران ساعة أبل به، فلن تتمكن من استخدام ساعتك الذكية بعد التراجع.

إليك كيفية التراجع عن إصدار iOS 15 Beta إلى iOS 14

1. ضع جهاز أيفون الخاص بك فى وضع الاسترداد.

- أغلق جهاز أيفون الخاص بك.

- أدخل وضع الاسترداد.

أيفون 8 أو أحدث: اضغط على زر رفع الصوت وحرره بسرعة، اضغط على زر خفض الصوت وحرره بسرعة/، بعد ذلك، اضغط باستمرار على الزر الجانبى حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.

2. قم بتوصيل جهاز أيفون بجهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصى باستخدام كابل البرق وافتح iTunes إذا لم يتم تشغيله تلقائيًا.

3. سيكتشف iTunes أن جهاز أيفون الخاص بك فى وضع الاسترداد وسيطلب منك ما يجب القيام به.

4. انقر فوق الزر استعادة فى النافذة المنبثقة.

5. بعد ذلك، انقر فوق استعادة وتحديث.

6. انقر فوق "التالي" فى محدث برنامج iOS 14 وانقر فوق "موافق" بعد قراءة الشروط والأحكام.

7. بعد استعادة جهاز أيفون الخاص بك، انتقل إلى النسخ الاحتياطية وانقر فوق استعادة النسخ الاحتياطي.

8. حدد النسخة الاحتياطية التى قمت بإنشائها قبل تثبيت iOS 15 Beta على جهاز أيفون الخاص بك.

9. سيعود هاتفك إلى iOS 14 بعد اكتمال الاستعادة.