شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق سماعات الرأس للواقع الإفتراضي عالميا بأكثر من 52%.. وفيس بوك في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نمت الشحنات العالمية لسماعات الواقع الافتراضى (VR) بنسبة 52.4 فى المائة (على أساس سنوي) فى الربع الأول من عام 2021، وفقًا لتقرير IDC الجديد، فيما احتلت شركة فيس بوك مكانة الصدارة فى المبيعات

تمثل سماعات الرأس المستقلة، التى تتميز بتصميم شامل مثل Oculus Quest 2 أو HTC Vive Focus، الغالبية العظمى من الشحنات، حيث استحوذت على 82.7 فى المائة من الحصة خلال الربع، ارتفاعًا من 50.5 فى المائة فى الربع الأول من عام 2020 .

وقالت IDC فى بيان إن الشعبية المتزايدة للألعاب، فضلاً عن اللياقة البدنية، ساعدت فى نشر وعى المستهلك بالواقع الافتراضي، بينما جعلت شركات مثل فيس بوك هذه التقنية أكثر سهولة فى الوصول إليها، وبالإضافة إلى Oculus، كان أداء الشركات الصينية DPVR و Pico جيدًا خلال الربع، حيث احتلت المرتبة الثانية والثالثة فى المرتبة الثانية ونمت بنسبة 108.6 فى المائة و 44.7 فى المائة (على أساس سنوي) على التوالي.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع IDC أن تنمو شحنات سماعات الرأس VR بنسبة 28.9 فى المائة (على أساس سنوي) فى عام 2021، ولا تزال التوقعات طويلة الأجل قوية للغاية حيث من المتوقع أن تنمو الشحنات العالمية إلى 28.6 مليون فى عام 2025 بمعدل نمو سنوى مركب لمدة خمس سنوات يبلغ 41.4 فى المائة.