شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حظر قنوات يوتيوب حتى لا يتمكن أصحابها من التعليق عندك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصلك تعليقات سيئة ومزعجة من بعض الأشخاص على يوتيوب، فيمكنك أن تمنعهم من رؤية محتواك، فبمجرد حظر قناة على يوتيوب، لن تتمكن من التعليق على قناتك أو أي من مقاطع الفيديو الخاصة بك، وسيتم إخفاء أي تعليق تركته في الماضي، وهنا نرصد لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية حظر قنوات اليوتيوب على الكمبيوتر كيفية حظر قنوات اليوتيوب على الكمبيوتر سيستغرق هذا دقيقة واحدة فقط إذا كنت تعرف بالفعل اسم المستخدم الخاص بالشخص الذي تريد حظره.

1. انتقل إلى موقع يوتيوب، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم افتح القناة التي تريد حظرها، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي الضغط فوق اسم المستخدم الخاص بهم على تعليق أو مقطع فيديو.

2. اضغط فوق حول في قائمة الخيارات أعلى الصفحة، أسفل اسم المستخدم والشعار.

3. اضغط فوق رمز العلم على الجانب الأيمن من الصفحة وحدد حظر المستخدم.

4. اضغط فوق إرسال.



كيفية حظر قنوات اليوتيوب في تطبيق الهاتف كيفية حظر قنوات اليوتيوب في تطبيق الهاتف يعد حظر قنوات يوتيوب على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنفس السهولة.

1. افتح تطبيق يوتيوب على جهاز أيفون أو أندرويد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم افتح القناة التي تريد حظرها، ويمكنك القيام بذلك من خلال الضغط على اسم مستخدم القناة على تعليق أو مقطع فيديو.

2. اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة القناة وحدد حظر المستخدم.

3. اضغط على حظر.